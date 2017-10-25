В парламенте Ирака потребовали уточнения "заморозки" итогов референдума

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

БАГДАД, 25 окт — РИА Новости. Парламент Ирака требует точного определения "заморозки" итогов референдума о независимости Иракского Курдистана, заявил РИА Новости депутат от партии "Государство закона" Аббас аль-Баяти.

Региональное правительство Иракского Курдистана предложило в среду правительству Ирака прекратить военные операции и начать диалог, со своей стороны выразив готовность заморозить результаты референдума.

По словам депутата, парламент не получал официально инициативу властей региона и узнал о ней из СМИ.

"Из трех пунктов два нуждаются в разъяснении: вопрос заморозки результатов референдума для нас туманный и неясный. Что значит заморозка? Это полный отказ от референдума, или же это значит, что после определенного периода, если они захотят, то вернутся к нему? Мы считаем, что референдум завершился и остался в прошлом. Считаю, что недопустимо и не способствует диалогу ситуация, когда референдум остаётся и его в будущем задействуют снова", — заявил аль-Баяти.

Второй пункт, вызывающий озабоченность – о военных действиях. "Мы не ведем военную операцию, войну или битву, это передислокация. Дислокация должна завершиться во всех регионах за красной линией после марта 2003 года – во всех регионах, которые были под контролем федеральных властей в 2003 году", — заявил политик.

Депутат считает, что парламент вряд ли обсудит инициативу в понедельник – сейчас его работа приостановлена – так как сначала это необходимо сделать правительству.

При этом аль-Баяти заявил, что автономный регион стал предпринимать "серьезные шаги", но данной инициативы недостаточно.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.