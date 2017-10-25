В парламенте Ирака потребовали уточнения "заморозки" итогов референдума

БАГДАД, 25 окт — РИА Новости. Парламент Ирака требует точного определения "заморозки" итогов референдума о независимости Иракского Курдистана, заявил РИА Новости депутат от партии "Государство закона" Аббас аль-Баяти.
По словам депутата, парламент не получал официально инициативу властей региона и узнал о ней из СМИ.
"Из трех пунктов два нуждаются в разъяснении: вопрос заморозки результатов референдума для нас туманный и неясный. Что значит заморозка? Это полный отказ от референдума, или же это значит, что после определенного периода, если они захотят, то вернутся к нему? Мы считаем, что референдум завершился и остался в прошлом. Считаю, что недопустимо и не способствует диалогу ситуация, когда референдум остаётся и его в будущем задействуют снова", — заявил аль-Баяти.
Депутат считает, что парламент вряд ли обсудит инициативу в понедельник – сейчас его работа приостановлена – так как сначала это необходимо сделать правительству.
Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.