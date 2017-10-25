ТЕЛЬ-АВИВ, 25 окт – РИА Новости. Иерусалимская мэрия утвердила планы строительства жилья для 176 семей евреев-израильтян в спорной части города, сообщил интернет-сайт израильской газеты "Гаарец".

Трехкратное увеличение численности населения и количества построек в Ноф-Ционе превратит его в самый крупный еврейский анклав внутри арабского жилого массива в Восточном Иерусалиме. Эту часть города, занятую израильтянами полвека назад, мировое сообщество продолжает относить к оккупированным палестинским территориям, отказываясь признавать легитимность ее аннексии.

"Комитет по планированию и строительству иерусалимского муниципалитета выдал разрешения на 176 единиц жилья", — говорится в публикации.

Сейчас Ноф-Цион, который расположен в арабском районе Джабаль-Мукабер, состоит из семи зданий на 91 квартиру. Проект, утвержденный мэрией, добавит к ним еще 13 построек на 176 квартир.

"Новые единицы жилья более чем в два раза увеличат территорию Ноф-Циона и превратят его в крупнейший еврейский район Восточного Иерусалима", — сообщала ранее мэрия, анонсируя принятое в среду решение.

Израиль объявил Иерусалим, включая его восточную часть и исторический центр, своей неделимой столицей и настаивает на праве беспрепятственно строить по всему городу. Палестинцы хотят создать в иерусалимских районах, занятых израильтянами в ходе войны 1967 года, столицу собственного государства. Проекты, подобные Ноф-Циону, они осуждают как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.