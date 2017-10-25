В Словакии возобновят расследование в отношении фирмы президента

ПРАГА, 25 окт — РИА Новости, Александр Куранов. Генпрокуратура Словакии в среду дала поручение полиции возобновить расследование в отношении фирмы KTAG, владельцами которой являются президент республики Андрей Киска и его брат, сообщила пресс-служба ведомства.

Как выяснили в конце 2014 года налоговые органы, фирма KTAG необоснованно подала документы на возврат НДС в размере 146 тысяч евро с расходов, составивших более 770 тысяч евро. Налоговики с этим не согласились и наложили на фирму штраф. Нынешний президент страны является совладельцем этой фирмы, а в момент допущенного финансового нарушения непосредственно руководил ею.

После обнаружения финансового нарушения налоговые органы расширили проверку фирмы KTAG и обнаружили, что она необоснованно выделила в 2014 году средства на предвыборную президентскую кампанию Киски в общем размере 136 тысяч евро, недоплатив при этом налоговикам 27 тысяч евро. Как и в первом случае, владельцы фирмы признали свою ошибку, выразили сожаление и заплатили требуемую сумму. На этом основании полиция в феврале 2017 года прекратила расследование.

"Данное дело не получило достаточного объяснения в масштабе, необходимом для вынесения решения о прекращении уголовного расследования", — говорится в сообщении генпрокуратуры. Дело фирмы KTAG возвращено на дорасследование.

О полицейском расследовании в отношении фирмы братьев Киска и его завершении словацким СМИ сообщил около двух месяцев назад анонимный источник, после чего ситуация получила широкую огласку в стране. Президент обвинил в этом своих политических конкурентов, от чего сразу дистанцировался премьер Роберт Фицо. Кроме того, по словам главы МВД Роберта Калиняка, президент четыре раза встречался с генпрокурором республики Яромиром Чижнаром для обсуждения хода расследования дела его фирмы, хотя сам Киска сообщил лишь об одной такой встрече, добавив, что он не оказывал никакого давления на следствие.

Андрей Киска был избран главой Словакии по итогам второго тура президентских выборов в марте 2014 года, набрав в общенародном голосовании 59,4% голосов. До этого в течение более 20 лет он успешно занимался предпринимательской деятельностью, в частности, его фирмы Triangel и Quatro предоставляли потребительские кредиты населению.