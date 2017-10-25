В Германии заявили, что вирус-вымогатель BadRabbit не затронул страну

БЕРЛИН, 25 окт – РИА Новости. Федеральное управление по информационной безопасности ФРГ (BSI) не подтверждает, что вирус-вымогатель BadRabbit затронул Германию, сообщил в среду РИА Новости представитель управления.

Ранее "Лаборатория Касперского" сообщила, что зафиксировала почти 200 кибератак по всему миру с применением вируса-шифровальщика BadRabbit, большинство из которых приходятся на Россию. Кроме того, по данным компании, кибератаки наблюдалось и в других странах — Украине, Турции и Германии.

"BSI следит за волной кибератак, вызванных вирусом-вымогателем Diskcoder или BadRabbit. По оценке имеющейся информации, основной удар кампании пришелся на Россию и Украину. BSI в настоящий момент не может подтвердить, что вирус затронул Германию", — заявил представитель управления.

По его словам, распространение вызванных новым вирусом атак нельзя сравнить с такими большими волнами, как WannaCry или NotPetya.

Во вторник Киевский метрополитен и Одесский аэропорт заявили о хакерских атаках на свои банковские и информационные системы. Информационное агентство "Интерфакс" и петербургское издание "Фонтанка.ру" также сообщили, что подверглись атакам вируса-шифровальщика, которому эксперты дали имя BadRabbit. Злоумышленники требуют в качестве выкупа за расшифровку файлов 0,05 биткоина (по текущему курсу около 283 долларов).

Генеральный директор компании Group-IB, занимающейся предотвращением и расследованием киберпреступлений, Илья Сачков сообщил РИА Новости, что вирус также пытался атаковать банки РФ из топ-20, но безуспешно.