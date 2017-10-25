Дума латвийского региона поддержала стремление Каталонии к независимости

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

Агитационный плакат и флаг на одном из балконов в Барселоне, где проходит референдум о независимости Каталонии от Испании. 1 октября 2017

РИГА, 25 окт – РИА Новости. Дума Яунелгавского края Латвии направила письмо Ассоциации самоуправлений Каталонии за независимость, в котором выразила поддержку народу этого автономного сообщества в стремлении получить право на самоопределение, заявила в среду журналистам руководитель латвийского самоуправления Гунта Либека.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который испанские власти и конституционный суд признали незаконным. После этого глава регионального правительства Карлес Пучдемон заявил, что результаты голосования (90% принявших в нем участие поддержали независимость, явка составила 43%) — достаточное основание для провозглашения независимости, но предложил региональному парламенту отложить объявление независимости на время переговоров с Мадридом.

"Большая часть общества неравнодушна и поддерживает право народа Каталонии решать вопрос о своей независимости. Люди встревожены и обеспокоены насильственными акциями со стороны центрального руководства Испании, а также репрессиями", — говорится в письме, которое было подписано Либекой.

Политик также осудила насилие по отношению к каталонским политикам, местным властям, негосударственным организациям и гражданам.

Либека призвала и другие самоуправления Латвии оказать поддержку Каталонии.

МИД Латвии пока никак не прокомментировал инициативу думы Яунелгавского края.

Яунелгавский край расположен в 40 километрах от Риги.