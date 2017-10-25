На Гавайях будут штрафовать за использование телефона при переходе дороги

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Власти американского штата Гавайи ввели штраф для пешеходов за использование смартфонов и других гаджетов во время перехода проезжей части на одном из островов архипелага.

"Новое распоряжение, которое запрещает смотреть в мобильный телефон или другое электронное устройство во время перехода дороги или шоссе на острове Оаху, вступает в силу с среду, 25 октября 2017 года", — говорится в сообщении на сайте городского правительства столицы штата Гонолулу.

Город стал первым крупным населенным пунктом, который законодательно закрепил подобный запрет.

Новый закон предусматривает штраф от 15 до 35 долларов для лиц, впервые совершивших правонарушение. В случае, если пешехода поймают за использованием телефона при переходе дороги в третий раз в течение одного года, сумма выплаты поднимется до 75-99 долларов.

По данным национального комитета по безопасности, с 2000 по 2011 год более 11 тысяч человек в США пострадали в ДТП, произошедших из-за того, что пешеходы отвлекались на свои телефона во время перехода проезжей части.