Франция не ставит под сомнение чрезвычайную важность сделки с Ираном

ПАРИЖ, 25 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Французским сенаторам нет нужды оказывать давление на власти страны по сохранению ядерного соглашения с Ираном, поскольку в Париже важность сделки не ставится под сомнение, заявил РИА Новости глава группы "Франция — Иран" Сената (верхней палаты парламента) Франции Жоэль Геррио.

Совет Федерации РФ в среду принял обращение к парламентам Китая, Франции, Германии, Великобритании и Европарламенту, в котором призывает использовать свое влияние на политическое руководство своих государств с целью сохранения в силе соглашения по иранской ядерной программе.

"Мое мнение в том, что очень важно, чтобы это соглашение продолжалось и не было поставлено под сомнение. Это соглашение чрезвычайно важно для стабильности на Ближнем Востоке, где Иран играет свою роль. С момента подписания этого соглашения отношения с Ираном улучшаются изо дня в день, обмены мнениями и контакты между Францией и Ираном многочисленны. Иран стал снова открытым западному миру", — сказал французский сенатор.

Он отметил, что если соглашение будет подвергнуто сомнению, это спровоцирует нестабильность и откат назад.

"Оказывать давление на власти Франции нет нужды — правительство прекрасно понимает важность сохранения этого соглашения. Власти страны многократно заявляли о необходимости сохранения этой сделки. Это соглашение прогресса, оно позволяет развивать отношения между двумя нашими странами и, в более общем плане, способствует тому, что Иран обретает свое место в ряду лидеров Ближнего Востока. Это очень и очень важный вопрос для мировой дипломатии", — добавил Геррио.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что реализация новой американской стратегии в отношении Ирана начнется с "введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции". Трамп отдал распоряжение Минфину ввести дополнительные санкции против всего КСИР и против его должностных лиц, агентов и членов организации. Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном.