Суд в Польше отказал журналисту Свиридову в участии в заседании по его делу

ВАРШАВА, 25 окт — РИА Новости. Воеводский административный суд в Варшаве не видит юридических оснований для участия в заседании журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова по его делу 10 ноября, несмотря на его просьбу присутствовать и дать разъяснения, сообщил в среду РИА Новости польский адвокат российского журналиста Ярослав Хелстовский.

МИД Польши 24 октября 2014 года аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство — статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда.

"В связи с тем, что польские власти закрыли моему клиенту въезд в Польшу и государства Шенгенского соглашения до 14 декабря 2020 года, Свиридов направил письменное ходатайство в Воеводский административный суд Варшавы с просьбой разрешить ему личное участие в слушаниях и дать показания в суде по своему делу", — сказал Хелстовский.

Секретариат суда официально уведомил адвокатскую канцелярию Хелстовского о дате судебных слушаний — они пройдут в Воеводском административном суде Варшавы 10 ноября.

При этом, по словам адвоката, секретариат суда проинформировал, что "не видит юридических оснований, чтобы суд выдал распоряжение соответствующим органам для оформления визы, позволяющей стороне личное участие в слушаниях".

Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ — письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах этого.

История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с представителем ОБСЕ по свободе прессы на эту тему. В сентябре 2017 года члены российской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь заявили о незаконности высылки журналиста из Польши.

Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление своей профессиональной деятельности, а также как недопустимое давление на представителя СМИ.