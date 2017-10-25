Суд в Польше отказал журналисту Свиридову в участии в заседании по его делу

ВАРШАВА, 25 окт — РИА Новости. Воеводский административный суд в Варшаве не видит юридических оснований для участия в заседании журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова по его делу 10 ноября, несмотря на его просьбу присутствовать и дать разъяснения, сообщил в среду РИА Новости польский адвокат российского журналиста Ярослав Хелстовский.
"В связи с тем, что польские власти закрыли моему клиенту въезд в Польшу и государства Шенгенского соглашения до 14 декабря 2020 года, Свиридов направил письменное ходатайство в Воеводский административный суд Варшавы с просьбой разрешить ему личное участие в слушаниях и дать показания в суде по своему делу", — сказал Хелстовский.
При этом, по словам адвоката, секретариат суда проинформировал, что "не видит юридических оснований, чтобы суд выдал распоряжение соответствующим органам для оформления визы, позволяющей стороне личное участие в слушаниях".
Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ — письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах этого.
Ранее российский МИД неоднократно заявлял, что ситуация вокруг Свиридова может быть расценена как попытка ограничить свободу слова и нарушить законные права журналиста на осуществление своей профессиональной деятельности, а также как недопустимое давление на представителя СМИ.