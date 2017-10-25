Россия не получала вопросы по работе в Курдистане, заявил Новак

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. России пока не поступали вопросы от правительств других стран по работе в Иракском Курдистане российских нефтяных компаний, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас никаких пока по этому поводу вопросов нет со стороны наших коллег из других стран", — ответил Новак на вопрос о том, поступали ли РФ вопросы в связи с работой российских компаний в Иракском Курдистане со стороны других стран, в том числе в рамках ОПЕК+.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Луайби 21 октября заявил, что он ждет разъяснений от "Роснефти" по поводу контрактов, которые она подписала с Иракским Курдистаном, передавало агентство Рейтер. По его словам, представители "Роснефти" отметили, что "контракты являются предварительными и не готовы к осуществлению".

В Ираке российская компания "Газпром нефть" участвует в реализации четырех проектов, три из которых находятся на территории автономного Курдистана. Доля "Газпром нефти" в блоках Halabja и Shakal составляет 80% (оставшаяся часть — у регионального правительства Курдистана). На блоке Shakal в августе 2014 года начато бурение двух поисковых скважин. Доля "Газпром нефти" в блоке Garmian составляет 40%.

В июне "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана подписали инвестсоглашение о монетизации проекта по эксплуатации экспортного нефтепровода в регионе. 20 октября "Роснефть" и Иракский Курдистан объявили о начале реализации проекта по эксплуатации нефтепровода, доля российской компании в котором может оставить 60%. Другим участником проекта c долей участия 40% будет компания KAR Group — текущий оператор нефтепровода.

В сентябре стороны провели переговоры о возможности участия компании в проекте по финансированию строительства газопровода в Курдистане. Ожидается, что отдельное соглашение по проекту будет подписано до конца года. 18 октября "Роснефть" сообщила, что подписала с правительством Иракского Курдистана документы, необходимые для вступления в силу соглашений о разделе продукции (СРП) в отношении пяти блоков, расположенных на территории региона.