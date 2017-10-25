Польша усилила проверки на границе с Украиной

Контрольно-пропускной пункт на границы Украины с Польшей. Архивное фото

Контрольно-пропускной пункт на границы Украины с Польшей. Архивное фото

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Польская сторона усилила проверку граждан и транспорта на некоторых пограничных КПП, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Так, с понедельника выросли очереди на выезде в Польшу в пункте пропуска Ягодин.

"Как было установлено, главной причиной таких заторов стало проведение более тщательного осмотра представителями таможенной службы соседней страны с применением рентген-сканирующей системы "Rapickan" автобусов и вещей граждан Украины, которые направляются в Польшу", — заявили в украинской Госпогранслужбе.

Кроме того, во вторник польские пограничники стали тщательней проверять транспорт и личные вещи граждан в пункте "Дорогуск".

В ведомстве отметили, что углубленный осмотр автобусов станет постоянным, а легковых автомобилей — выборочным, во время проведения польской таможней специальных мероприятий.