Трамп назвал встречу с сенаторами "праздником любви"

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча во вторник с республиканцами в сенате была "праздником любви", несмотря на перепалку сразу с двумя сенаторами-однопартийцами.

Трамп во вторник посетил с редким визитом Капитолий, где обсудил налоговую реформу. В тот же день президент продолжил обмен колкостями в Twitter с уходящим в 2018 году сенатором-республиканцем Бобом Коркером. Также во вторник другой однопартиец Трампа, сенатор Джефф Флейк, заявил, что не будет переизбираться из-за резких разногласий с администрацией Трампа.

"Встреча с республиканскими сенаторами вчера, не считая Флейка и Коркера, была праздником любви со стоячими овациями и отличными идеями для США", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в среду. Он вновь раскритиковал Флейка, заявив, что рейтинг сенатора в его родном штате Аризона всего 18%.

The meeting with Republican Senators yesterday, outside of Flake and Corker, was a love fest with standing ovations and great ideas for USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 октября 2017 г.

"Мы упорно работаем над крупнейшим снижением налогов в истории США. Большая поддержка со многих сторон", — добавил Трамп.

Многие республиканцы, особенно сенаторы и партийный истеблишмент, скептически относились к кандидатуре Трампа на выборах. В последнее время критика Трампа со стороны сенаторов несколько уменьшилась, поскольку республиканцы надеются на помощь президента в проведении масштабной налоговой реформы. Высказывались опасения, что продолжающаяся вражда с отдельными сенаторами помешает Трампу проводить свою повестку дня, включая реформу налогообложения. Белый дом, продолжая критиковать Коркера, Флейка и других сенаторов, по-прежнему заявляет, что надеется на их сотрудничество при проведении важных реформ.