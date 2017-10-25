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Трамп назвал встречу с сенаторами "праздником любви"

16:0425.10.2017
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© AFP 2017 / Nicholas Kamm Президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm 

ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча во вторник с республиканцами в сенате была "праздником любви", несмотря на перепалку сразу с двумя сенаторами-однопартийцами.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
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Трамп во вторник посетил с редким визитом Капитолий, где обсудил налоговую реформу. В тот же день президент продолжил обмен колкостями в Twitter с уходящим в 2018 году сенатором-республиканцем Бобом Коркером. Также во вторник другой однопартиец Трампа, сенатор Джефф Флейк, заявил, что не будет переизбираться из-за резких разногласий с администрацией Трампа.

"Встреча с республиканскими сенаторами вчера, не считая Флейка и Коркера, была праздником любви со стоячими овациями и отличными идеями для США", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в среду. Он вновь раскритиковал Флейка, заявив, что рейтинг сенатора в его родном штате Аризона всего 18%.

"Мы упорно работаем над крупнейшим снижением налогов в истории США. Большая поддержка со многих сторон", — добавил Трамп.

Обложка журнала New Yorker от 30 октября 2017 года с изображением Дональда Трампа в образе клоуна
© New Yorker
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Многие республиканцы, особенно сенаторы и партийный истеблишмент, скептически относились к кандидатуре Трампа на выборах. В последнее время критика Трампа со стороны сенаторов несколько уменьшилась, поскольку республиканцы надеются на помощь президента в проведении масштабной налоговой реформы. Высказывались опасения, что продолжающаяся вражда с отдельными сенаторами помешает Трампу проводить свою повестку дня, включая реформу налогообложения. Белый дом, продолжая критиковать Коркера, Флейка и других сенаторов, по-прежнему заявляет, что надеется на их сотрудничество при проведении важных реформ.

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