МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Осужденный в Крыму замглавы запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ильми Умеров освобожден и летит в Турцию, сообщил РИА Новости в среду адвокат Марк Фейгин.

"В настоящее время он освобожден и летит в Анкару. Как именно он был освобожден и почему именно Анкара, сказать не могу. Он сам сделает соответствующее заявление", — сказал адвокат.

Он пояснил, что Умеров вылетел из Анапы примерно полтора часа назад.

Фейгин добавил, что второй руководитель "Меджлиса" Ахтем Чийгоз также был освобожден и вместе с Умеровым летит в Турцию. Он отметил, что знает причину освобождения, но рассказать о ней пока не может. Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) и получил 8 лет колонии общего режима.

Верховный суд Крыма в конце апреля прошлого года признал меджлис, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова.

В конце сентября суд в Крыму приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения по обвинению в "публичных призывах, направленных на изменение территориальной целостности России", сделанных им в эфире украинского телевидения. Свою вину Умеров не признал.

Сразу после оглашения Фейгин заявлял, что Умеров пока не будет отправлен в колонию, поскольку защита обжалует приговор в Верховном суде Крыма.

Длительное время Умеров совмещал работу в руководстве меджлиса и в государственных органах власти Крыма, в частности, занимал пост руководителя Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного совета Автономной республики Крым.

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