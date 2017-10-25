МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Осужденный в Крыму замглавы запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" Ильми Умеров освобожден и летит в Турцию, сообщил РИА Новости в среду адвокат Марк Фейгин.
Он пояснил, что Умеров вылетел из Анапы примерно полтора часа назад.
Фейгин добавил, что второй руководитель "Меджлиса" Ахтем Чийгоз также был освобожден и вместе с Умеровым летит в Турцию. Он отметил, что знает причину освобождения, но рассказать о ней пока не может. Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) и получил 8 лет колонии общего режима.
В конце сентября суд в Крыму приговорил Умерова к двум годам колонии-поселения по обвинению в "публичных призывах, направленных на изменение территориальной целостности России", сделанных им в эфире украинского телевидения. Свою вину Умеров не признал.
Длительное время Умеров совмещал работу в руководстве меджлиса и в государственных органах власти Крыма, в частности, занимал пост руководителя Бахчисарайской районной администрации, заместителя председателя Верховного совета Автономной республики Крым.
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