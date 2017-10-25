Власти ДНР опасаются вооруженных провокаций со стороны украинских силовиков

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин не исключил провокационных обстрелов со стороны украинских силовиков в ближайшие дни, их цель — обвинить ополченцев в нарушении перемирия.
По его словам, подобные опасения вызваны приездом в Донбасс съемочных групп украинских телеканалов "с целью подготовки "фейковых" материалов о нарушениях режима прекращения огня вооруженными силами ДНР".
"В район Зайцево прибыла съемочная группа телеканала "1+1". Ей поставлена задача подбодрить военнослужащих своими репортажами и создать очередной "шедевр" с нагнетанием обстановки об "успешной" обороне подразделения бригады, якобы в боях с "террористами"", — добавил Басурин.
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