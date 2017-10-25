РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В лондонском метро появился "российский" поезд

15:4825.10.2017
06731
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДевушка на фоне тематического поезда Сердце России на станции Бейкер-Стрит лондонского метроДевушка на фоне тематического поезда Сердце России на станции Бейкер-Стрит лондонского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

ЛОНДОН, 25 окт — РИА Новости. Тематический поезд "Сердце России" будет курсировать в метрополитене столицы Великобритании, состав запустили в среду со станции "Бейкер стрит", передает корреспондент РИА Новости.

Проект приурочен к перекрестному году науки и образования России и Великобритании.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-Стрит" лондонского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Тематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-Стрит" лондонского метро

Поезд состоит из семи вагонов, каждый из которых познакомит жителей Лондона с важными и значимыми достижениями России и СССР в науке, архитектуре, балете, изобразительном искусстве, литературе, кинематографе и в космической отрасли. Для оформления состава были выбраны цвета, присутствующие на флагах обеих стран — белый, красный и синий.

На стенах вагона, посвященного русской архитектуре, представлена панорама из символов российской столицы — Кремль, храм Василия Блаженного и Останкинская башня. Изящные балерины, кружащиеся в танце, Щелкунчик и Большой театр знакомят лондонцев с русским балетом. Достижения отечественной науки символизирует Дмитрий Менделеев и его периодическая таблица. Изобразительное искусство представляет "Черный квадрат" Казимира Малевича. Со стен посвященного русской литературе вагона на пассажиров смотрят портреты Льва Толстого и Федора Достоевского, об отечественном кинематографе жителям британской столицы напомнят герои фильмов "Москва слезам не верит", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Белое солнце пустыни".

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-Стрит" лондонского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Тематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-Стрит" лондонского метро

"Я очень рад быть сегодня здесь как глава Британского совета и участвовать в замечательном мероприятии — открытии поезда "Сердце России". Я надеюсь, что все люди, путешествующие на этом поезде, как молодые, так и пожилые, у них зажжется интерес, и они узнают много нового о русской культуре и истории", — сказал главный исполнительный директор Британского совета Киаран Девайн.

"Цель этого проекта — повысить интерес жителей Лондона к российской науке, культуре, литературе, уникальным достижениям в области космонавтики и искусства. Действительно ждем от этого проекта, что жители Лондона станут чаще приезжать в Россию", — заявил во время запуска поезда первый замглавы департамента транспорта Москвы Гамид Булатов.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-Стрит" лондонского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Тематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-Стрит" лондонского метро

Поезд будет курсировать в течение трех месяцев по трем линиям лондонского метро – Кольцевой, Хаммерсмит-энд-Сити и Дистрикт. Ожидается, что за это время в нем могут проехать более одного миллиона жителей и туристов британской столицы.

Также на 20 станциях лондонского метро разместят тематические плакаты с портретами известных российских деятелей и QR-кодами, с помощью которых пассажиры смогут скачать приложение Heart of Russia и узнать подробнее об известных россиянах, например о Михаиле Булгакове или Анне Ахматовой.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-Стрит" лондонского метро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Тематический поезд "Сердце России" на станции "Бейкер-Стрит" лондонского метро

Как ранее рассказал РИА Новости заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, это крупнейший совместный проект метрополитенов двух столиц. По его словам, он позволит показать, что Россия и Великобритания имеют много общего и странам есть чем поделиться друг с другом. Он выразил уверенность, что поезд понравится пассажирам лондонского метро и даст возможность всем желающим познакомиться поближе с историей и культурой России.

В прошлом году в столичном метро запустили именной поезд "Шекспировские страсти" по случаю года языка и литературы России и Великобритании – сначала он курсировал по Филевской линии, а затем по Арбатско-Покровской. С момента запуска поезд  перевез восемь миллионов человек.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко на церемонии запуска тематического поезда "Сердце России" в метро Лондона. 25 октября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко на церемонии запуска тематического поезда "Сердце России" в метро Лондона. 25 октября 2017
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена