В лондонском метро появился "российский" поезд

ЛОНДОН, 25 окт — РИА Новости. Тематический поезд "Сердце России" будет курсировать в метрополитене столицы Великобритании, состав запустили в среду со станции "Бейкер стрит", передает корреспондент РИА Новости.

Проект приурочен к перекрестному году науки и образования России и Великобритании.

Поезд состоит из семи вагонов, каждый из которых познакомит жителей Лондона с важными и значимыми достижениями России и СССР в науке, архитектуре, балете, изобразительном искусстве, литературе, кинематографе и в космической отрасли. Для оформления состава были выбраны цвета, присутствующие на флагах обеих стран — белый, красный и синий.

На стенах вагона, посвященного русской архитектуре, представлена панорама из символов российской столицы — Кремль, храм Василия Блаженного и Останкинская башня. Изящные балерины, кружащиеся в танце, Щелкунчик и Большой театр знакомят лондонцев с русским балетом. Достижения отечественной науки символизирует Дмитрий Менделеев и его периодическая таблица. Изобразительное искусство представляет "Черный квадрат" Казимира Малевича. Со стен посвященного русской литературе вагона на пассажиров смотрят портреты Льва Толстого и Федора Достоевского, об отечественном кинематографе жителям британской столицы напомнят герои фильмов "Москва слезам не верит", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон", "Белое солнце пустыни".

"Я очень рад быть сегодня здесь как глава Британского совета и участвовать в замечательном мероприятии — открытии поезда "Сердце России". Я надеюсь, что все люди, путешествующие на этом поезде, как молодые, так и пожилые, у них зажжется интерес, и они узнают много нового о русской культуре и истории", — сказал главный исполнительный директор Британского совета Киаран Девайн.

"Цель этого проекта — повысить интерес жителей Лондона к российской науке, культуре, литературе, уникальным достижениям в области космонавтики и искусства. Действительно ждем от этого проекта, что жители Лондона станут чаще приезжать в Россию", — заявил во время запуска поезда первый замглавы департамента транспорта Москвы Гамид Булатов.

Поезд будет курсировать в течение трех месяцев по трем линиям лондонского метро – Кольцевой, Хаммерсмит-энд-Сити и Дистрикт. Ожидается, что за это время в нем могут проехать более одного миллиона жителей и туристов британской столицы.

Также на 20 станциях лондонского метро разместят тематические плакаты с портретами известных российских деятелей и QR-кодами, с помощью которых пассажиры смогут скачать приложение Heart of Russia и узнать подробнее об известных россиянах, например о Михаиле Булгакове или Анне Ахматовой.

Как ранее рассказал РИА Новости заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов, это крупнейший совместный проект метрополитенов двух столиц. По его словам, он позволит показать, что Россия и Великобритания имеют много общего и странам есть чем поделиться друг с другом. Он выразил уверенность, что поезд понравится пассажирам лондонского метро и даст возможность всем желающим познакомиться поближе с историей и культурой России.

В прошлом году в столичном метро запустили именной поезд "Шекспировские страсти" по случаю года языка и литературы России и Великобритании – сначала он курсировал по Филевской линии, а затем по Арбатско-Покровской. С момента запуска поезд перевез восемь миллионов человек.