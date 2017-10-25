В Австрии задержали пакистанского киллера, на счету которого 70 убийств

ВЕНА, 25 окт — РИА Новости. Австрийская полиция в среду задержала предполагаемого пакистанского серийного киллера, на счету которого 70 убийств, сообщает газета Kronen Zeitung.
Наиболее разыскиваемый "враг пакистанского государства номер один", на счету которого не менее 70 заказных убийств, считается самым известным киллером в своей стране, отмечает газета.
В последнее время, по версии обвинения, мужчина предпочел заниматься "более прибыльным бизнесом", связанным с торговлей людьми, и проводил перевозки нелегалов через Сербию и Венгрию в Австрию, то есть по западно-балканскому миграционному пути, о закрытии которого власти затронутых стран объявляли еще в 2016 году.
Пакистанец был задержан на венгерском шоссе M60 около Боли, добавляется в публикации.