В ДНР заявили, что Киев далек от понимания сути конфликта в Донбассе

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Заявление президента Украины Петра Порошенко, что конфликт в Донбассе далек от завершения, показывает, что украинские власти далеки от понимания сути и путей его решения, считает исполняющая обязанности главы МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики, представитель ДНР в политической подгруппе Наталья Никонорова.

Ранее Порошенко заявил, что конфликт в Донбассе еще далек от завершения, но есть "свет в конце тоннеля".

"Заявление президента Украины Петра Порошенко свидетельствует о том, что киевские власти все еще далеки от понимания сути конфликта в Донбассе и путей его решения", — сказала РИА Новости Никонорова.

По ее словам, "свет в конце тоннеля" может появиться только тогда, когда руководство Украины поймет, что неукоснительное выполнение минских соглашений — "это единственный и безальтернативный на сегодня мирный план урегулирования конфликта".

"Мы уже неоднократно слышали от украинских политических руководителей высказывания о приверженности Комплексу мер, однако такие слова никогда не подтверждаются реальными действиями, — заявила Никонорова. По ее мнению, громкими заявлениями украинские власти "прикрывают нежелание предпринимать реальные шаги к восстановлению мира в Донбассе".