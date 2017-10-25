Ошиблись дверью: во Франции спецназ взял штурмом не ту квартиру

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Бойцы спецподразделения французской полиции RAID по ошибке ворвались в квартиру по соседству с той, в которой находился разыскиваемый ими человек, пишет La Voix du Nord.

Супружеская пара с полуторагодовалой дочерью из коммуны Ам вблизи Лилля, чьи настоящие имена не раскрываются, стали жертвами ошибки спецназовцев. "Я услышала шум за дверью и посмотрела в глазок, но ничего не увидела", — рассказала женщина. Она сделала шаг назад, но в этот момент дверь выбило подрывным зарядом.

Женщина успела закрыть дочери уши, так что та не пострадала от взрыва светошумовой гранаты, которую спецназовцы бросили перед тем как ворваться в квартиру. Главу семьи они вытащили из постели, поставили на колени и заковали в наручники.

На то, чтобы осознать свою ошибку, у правоохранителей ушло несколько минут, после чего они направились штурмовать соседнюю квартиру, где находился подозреваемый.

Позже в полиции извинились перед семейством и пообещали отремонтировать дверь. В руководстве спецслужбы инцидент объяснили тем, что ранее на балконе одного из многоквартирных домов заметили человека со снайперской винтовкой. Спецназовцы RAID направились на задержание немедленно, при этом ориентировались по фотографии, снятой крупным планом, из-за чего различить детали не удалось.

Пострадавшие, однако, планируют потребовать у правоохранителей компенсации за моральный ущерб. "RAID — это же элита. Как они могли ошибиться дверью?", — недоумевают члены семьи.