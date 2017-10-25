Саакашвили заявил, что получил документы о лишении его гражданства Украины

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил документы от администрации президента о лишении его гражданства Украины, намерен вскоре обжаловать это решение.

Ранее президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении.

"Сегодня или завтра я иду в суд, потому что наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству и мы будем обжаловать лишение меня гражданства", — заявил Саакашвили в среду в ходе общения с журналистами, видеотрансляцию которого вело украинское информагентство УНН.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. Позднее Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск.