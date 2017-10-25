В Евросоюзе Сербию призвали согласовывать внешнюю политику с Брюсселем

БЕЛГРАД, 25 окт — РИА Новости. Евросоюз ожидает от Сербии дополнительных усилий по согласованию своей внешней политики и политики безопасности с позицией Брюсселя до даты вступления, заявил глава постоянной делегации ЕС в Белграде Сем Фабрици.
Фабрици в среду заявил журналистам в Белграде, что Сербия, имея в виду ее стратегический приоритет европейской интеграции, "должна поступать в соответствии со своей приверженностью региональному сотрудничеству и стабилизации".
"Сербия уже вносит вклад в гражданские и военные миссии ЕС по управлению кризисами, что мы приветствуем. Но ожидаем дополнительных усилий, которыми бы она согласовала свою внешнюю политику и политику безопасности с политикой ЕС до даты вступления", — цитирует агентство Танюг главу делегации Евросоюза.
В свою очередь в МИД РФ указали, что Йи, находившийся 23-24 октября в Белграде, позволил себе ряд провокационных заявлений, направленных на подрыв российско-сербского сотрудничества.
"Хотели бы напомнить, что США не являются страной-членом Евросоюза и, вероятно, поэтому не в курсе, что многие государства, входящие в ЕС, масштабно и плодотворно сотрудничают с Россией на взаимовыгодной основе. Никто не должен мешать Сербии придерживаться таких же подходов, исходя из ее национальных интересов", — говорится в документе МИД России.