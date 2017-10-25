ЛОНДОН, 25 окт — РИА Новости. В России удивлены инициативой британских парламентариев изучить возможное влияние РФ при помощи соцсети Facebook на ход референдума по Brexit и парламентские выборы, Россия не имеет к этому никакого отношения, заявил РИА Новости посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

"Вы знаете, этот запрос вызывает у нас удивление, потому что решение о проведении референдума принималось предыдущим правительством консерваторов. Мы никакого отношения к этому решению не имели", — сказал он агентству на просьбу прокомментировать соответствующую инициативу британских парламентариев.

Яковенко напомнил, что в то время британское правительство возглавлял Дэвид Кэмерон, и решение принималось британским правительством.

"Если говорить о том, что якобы Россия вмешивалась в этот процесс, то тогда возникает вопрос о том, что из себя представляет британское правительство, потому что для нас даже трудно себе представить, что кто-то в России мог влиять на британское правительство", — сказал посол.

Член палаты общин Великобритании Бен Брэдшоу призвал парламент и избирательную комиссию проверить, все ли средства на референдум о Brexit поступили из законных источников. По словам Брэдшоу, вопрос финансирования заслуживает особого внимания на фоне "всеобщей обеспокоенности относительно иностранного и в частности российского влияния на западные демократические процессы".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что Россия якобы направляла средства на поддержку кампании по выходу Соединенного Королевства из ЕС, заявил, что не может комментировать то, чего не было. Он неоднократно подчеркивал, что все обвинения в адрес Москвы в попытках повлиять на выборы в разных странах являются абсолютно голословными.