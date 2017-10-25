Около ста тысяч украинцев поддержали отмену закона об образовании

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Фракция "Оппозиционный блок" в украинском парламенте заявляет, что около 100 тысяч украинцев поддержали требования партии отменить принятый Верховной радой закон об образовании.

Ранее сопредседатель фракции Юрий Бойко заявил, что "Оппозиционный блок" обжаловал этот закон в Конституционном суде.

"Всего за две недели собрано около 100 тысяч подписей в поддержку требований "Оппозиционного блока" отменить реформу образования, которая уничтожает само образование, лишает граждан Украины права говорить и слышать на родном языке", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.