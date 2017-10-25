Саакашвили намерен лично просить о дополнительной защите на Украине

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что намерен лично подать заявление о предоставлении ему на Украине статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Генпрокурор Украины Юрий Луценко во вторник заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны. Саакашвили заявил, что эта информация не соответствует действительности. По словам политика, миграционная служба прислала ему письмо, в котором указала, что для получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, нужно лично явиться в миграционное ведомство.

"Я буду опять подавать (документы – ред.). Пусть они покажут, как по форме… как правильно (заполнить документы – ред.)… Как мне нужно действовать, чтобы я не получил информацию от генпрокурора, что я не так что-то сделал", — заявил Саакашвили в среду журналистам, общение с которыми транслировало украинское агентство УНН на своем сайте.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. Позднее Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск.