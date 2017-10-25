В Барселоне открылось представительство МИД Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 25 окт – РИА Новости. В главном городе Каталонии, Барселоне, открылось представительство министерства иностранных дел Южной Осетии, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В свою очередь, в Каталонию с краткосрочным рабочим визитом прибыл глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев. Он встретился с представителями местной осетинской диаспоры.
Министр отметил, что события в Каталонии, к которым приковано внимание всего мира, вызывают особый интерес в Южной Осетии.
"Двадцать шесть лет назад югоосетинский народ сам осуществил те же судьбоносные политические шаги на пути становления собственной государственности", – сказал Медоев.
В Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признают власти Испании. По данным местных властей, за независимость высказались 90% принявших участие в голосовании, явка составила 43%.
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