В Барселоне открылось представительство МИД Южной Осетии

Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев с краткосрочным визитом в Каталонии. 23 октября 2017

Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев с краткосрочным визитом в Каталонии. 23 октября 2017

ЦХИНВАЛ, 25 окт – РИА Новости. В главном городе Каталонии, Барселоне, открылось представительство министерства иностранных дел Южной Осетии, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МИД пояснили, что открытие представительства будет способствовать налаживанию двусторонних связей, в первую очередь, в области культуры и в гуманитарной сфере.

В свою очередь, в Каталонию с краткосрочным рабочим визитом прибыл глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев. Он встретился с представителями местной осетинской диаспоры.

Министр отметил, что события в Каталонии, к которым приковано внимание всего мира, вызывают особый интерес в Южной Осетии.

"Двадцать шесть лет назад югоосетинский народ сам осуществил те же судьбоносные политические шаги на пути становления собственной государственности", – сказал Медоев.

В Каталонии 1 октября состоялся референдум о независимости, который не признают власти Испании. По данным местных властей, за независимость высказались 90% принявших участие в голосовании, явка составила 43%.

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