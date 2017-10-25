РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Осадок остался: власти США вернули России снятые со зданий дипмиссий флаги

Сюжет:
Ситуация с российской дипсобственностью в США (117)
15:1525.10.2017
0420
© Фото : страница МИД РФ в TwitterЗдание консульства РФ в Сан-Франциско со снятым российским флагом. Архивное фотоЗдание консульства РФ в Сан-Франциско со снятым российским флагом. Архивное фото
© Фото : страница МИД РФ в Twitter

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Власти США вернули российской стороне флаги, снятые американскими властями с закрытых дипмиссий РФ в Соединенных Штатах, об этом стало известно в среду. Ранее сообщалось, что американцы отдали и архив российского генерального консульства в Сан-Франциско.

Здание консульства РФ в Сан-Франциско со снятым российским флагом
© Фото : страница МИД РФ в Twitter
Зря собаки порылись. Что вычитали США в архиве генконсульства РФ
Однако на этом инцидент, возможно, не исчерпан. В Москве заявляют, что не исключены ответные действия в отношении американской дипломатической собственности в России. Какие именно – пока непонятно.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Позднее американские власти сняли российские флаги с консульских зданий РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве назвали произошедшее "враждебной акцией" и "надругательством над государственным символом России".

Вызывающее и провокационное обращение

Вынос личных вещей дипломатов из здания российского консульства в Сан-Франциско. Архивное фото
© AP Photo / Garance Burke
США вернули России архив консульства в Сан-Франциско с нарушением прав
О том, что флаги вернули российской стороне, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Да, флаги вернули, вернули архив консульский. Но все это сопровождается серией действий, которые для нас абсолютно неприемлемы. Эти действия грубейшим образом нарушают положения и международной консульской конвенции 1963 года, и двусторонней консульской конвенции", — сказал он журналистам.

"Флаги — это один из высших государственных символов, такое обращение с ними со стороны властей принимающей страны иначе как вызывающим и провокационным во всех смыслах назвать нельзя. То, что они нам их передали, — это само собой разумеющееся, но все, что этому предшествовало, у нас по-прежнему вызывает отторжение и очень резкое неприятие", — добавил Рябков.

В свою очередь, посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что власти США передали ему архив закрытого ранее российского генконсульства в Сан-Франциско, однако не позволили российской стороне самостоятельно забрать документы из здания.

"Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции", — заявила российская дипмиссия.

Такие вещи не забываются

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 25 октября 2017
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги
В связи с этой ситуаций в Москве подчеркивают, что могут предпринять ответные действия.

"Я хотел бы сказать, что постоянные провокационные шаги и приемы, к которым прибегает американская сторона в этой чувствительной сфере, наводит нас на мысль, что она внутренне готова, что с ее консульскими и дипломатическими учреждениями вполне допустимы подобные же действия", — сказал, в частности, Рябков.

"Мы к ним не прибегаем, потому что мы по-другому относимся к азам дипломатических и консульских отношений, но международным правом допускается прямая взаимность, зеркальность, если страна подвергается подобного рода неприемлемым и враждебным акциям. Она после таких акций получает право ответить абсолютно аналогичным образом", — отметил он.

По его словам, Москва "предупреждает американскую сторону, что подобного рода вещи не забываются".

В похожем ключе высказалось и посольство России в Соединенных Штатах. "Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения", — предупредили в российской дипмиссии.

Дачный ответ
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Дачный ответ

Взяли паузу

Здание консульства РФ в Сан-Франциско со снятым российским флагом
© Фото : аккаунт МИД РФ в Twitter
Посольство США объяснило причину снятия флагов с дипмиссий России
Пока, судя по всему, в Москве окончательно не решили, отвечать ли дополнительно на такие действия США и как именно. "Окончательное решение не принято. В любом случае, этим будет заниматься Москва, посольство России в Вашингтоне, где есть юристы-международники и адвокатская контора", — заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

"Мне кажется, сейчас мы взяли паузу. Надо осмотреться, отдышаться и оценить ситуацию. Хотя, просто так отобрать два здания, которые находятся в собственности, это, конечно, неприятно. И самое главное, как американцы любят сами говорить, — это незаконно", — подчеркнул он.

Овсянников также не исключил, что и со стороны США последуют и другие меры. "Процесс расследования вмешательства России в американские выборы не утихает. Судя по прессе, все это происходит по нарастающей. Они, видимо, просто вошли в раж. Можно сделать любую привязку и "наказывать" Россию по новым направлениям. Здесь ничего исключать нельзя. Это надолго, если не навсегда. Это долгоиграющая пластинка с невеселой такой мелодией", — считает представитель России.

США утверждают, что все по закону

Государственные флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Экс-глава Пентагона заявил о новом этапе холодной войны между США и Россией
Американская сторона, однако, считает свои действия, в том числе снятие флагов с закрытых российских дипмиссий, вполне законными.

"Наши действия, когда речь об этих зданиях, как мы думаем, были полностью законны", — заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Снять флаг с собственности, которую им надо было освободить — законно это или нет? Это вопрос. Думаю, это вполне уважительные действия — снять флаг, свернуть его, хранить его для правительства этой страны и отдать обратно. В мире есть много стран, которые не позаботились бы подобным образом относительно другой страны", — добавила Науэрт.

Встретимся в суде

Сторонники кандидата от Республиканской партии Роя Мура во время выдвижения его кандидатуры на выборы в Сенат в Монтгомери, штат Алабама. 26 сентября 2017
© REUTERS / Marvin Gentry
Спящие советские агенты: как "российские тролли" добрались до Алабамы
Так ли это или нет, теперь будет определять суд. Российская сторона уже выбирает юридическую компанию, которая будет представлять ее интересы.

"Учитывая положительный опыт сотрудничества с американской юридической компанией White&Case, российской стороной рассматривается возможность привлечения её в качестве процессуального поверенного в случае обращения в американский суд. Относящийся к этому комплекс вопросов находится в стадии изучения", — сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь, глава Минюста Александр Коновалов также напомнил, что Россия уже сотрудничала с этой компанией.

"Наши интересы представляет White&Case, у них богатая история … они помогали России в представлении интересов по делу "ЮКОСа",- сказал он.

Гуляем, где хотим
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
"Гуляем где хотим"
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена