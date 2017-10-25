Осадок остался: власти США вернули России снятые со зданий дипмиссий флаги

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Власти США вернули российской стороне флаги, снятые американскими властями с закрытых дипмиссий РФ в Соединенных Штатах, об этом стало известно в среду. Ранее сообщалось, что американцы отдали и архив российского генерального консульства в Сан-Франциско.
В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.
Позднее американские власти сняли российские флаги с консульских зданий РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве назвали произошедшее "враждебной акцией" и "надругательством над государственным символом России".
Вызывающее и провокационное обращение
"Да, флаги вернули, вернули архив консульский. Но все это сопровождается серией действий, которые для нас абсолютно неприемлемы. Эти действия грубейшим образом нарушают положения и международной консульской конвенции 1963 года, и двусторонней консульской конвенции", — сказал он журналистам.
"Флаги — это один из высших государственных символов, такое обращение с ними со стороны властей принимающей страны иначе как вызывающим и провокационным во всех смыслах назвать нельзя. То, что они нам их передали, — это само собой разумеющееся, но все, что этому предшествовало, у нас по-прежнему вызывает отторжение и очень резкое неприятие", — добавил Рябков.
В свою очередь, посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что власти США передали ему архив закрытого ранее российского генконсульства в Сан-Франциско, однако не позволили российской стороне самостоятельно забрать документы из здания.
"Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции", — заявила российская дипмиссия.
Такие вещи не забываются
"Я хотел бы сказать, что постоянные провокационные шаги и приемы, к которым прибегает американская сторона в этой чувствительной сфере, наводит нас на мысль, что она внутренне готова, что с ее консульскими и дипломатическими учреждениями вполне допустимы подобные же действия", — сказал, в частности, Рябков.
"Мы к ним не прибегаем, потому что мы по-другому относимся к азам дипломатических и консульских отношений, но международным правом допускается прямая взаимность, зеркальность, если страна подвергается подобного рода неприемлемым и враждебным акциям. Она после таких акций получает право ответить абсолютно аналогичным образом", — отметил он.
По его словам, Москва "предупреждает американскую сторону, что подобного рода вещи не забываются".
В похожем ключе высказалось и посольство России в Соединенных Штатах. "Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения", — предупредили в российской дипмиссии.
Взяли паузу
"Мне кажется, сейчас мы взяли паузу. Надо осмотреться, отдышаться и оценить ситуацию. Хотя, просто так отобрать два здания, которые находятся в собственности, это, конечно, неприятно. И самое главное, как американцы любят сами говорить, — это незаконно", — подчеркнул он.
Овсянников также не исключил, что и со стороны США последуют и другие меры. "Процесс расследования вмешательства России в американские выборы не утихает. Судя по прессе, все это происходит по нарастающей. Они, видимо, просто вошли в раж. Можно сделать любую привязку и "наказывать" Россию по новым направлениям. Здесь ничего исключать нельзя. Это надолго, если не навсегда. Это долгоиграющая пластинка с невеселой такой мелодией", — считает представитель России.
США утверждают, что все по закону
"Наши действия, когда речь об этих зданиях, как мы думаем, были полностью законны", — заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Снять флаг с собственности, которую им надо было освободить — законно это или нет? Это вопрос. Думаю, это вполне уважительные действия — снять флаг, свернуть его, хранить его для правительства этой страны и отдать обратно. В мире есть много стран, которые не позаботились бы подобным образом относительно другой страны", — добавила Науэрт.
Встретимся в суде
"Учитывая положительный опыт сотрудничества с американской юридической компанией White&Case, российской стороной рассматривается возможность привлечения её в качестве процессуального поверенного в случае обращения в американский суд. Относящийся к этому комплекс вопросов находится в стадии изучения", — сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В свою очередь, глава Минюста Александр Коновалов также напомнил, что Россия уже сотрудничала с этой компанией.
"Наши интересы представляет White&Case, у них богатая история … они помогали России в представлении интересов по делу "ЮКОСа",- сказал он.