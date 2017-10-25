Осадок остался: власти США вернули России снятые со зданий дипмиссий флаги

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Власти США вернули российской стороне флаги, снятые американскими властями с закрытых дипмиссий РФ в Соединенных Штатах, об этом стало известно в среду. Ранее сообщалось, что американцы отдали и архив российского генерального консульства в Сан-Франциско.

Однако на этом инцидент, возможно, не исчерпан. В Москве заявляют, что не исключены ответные действия в отношении американской дипломатической собственности в России. Какие именно – пока непонятно.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Позднее американские власти сняли российские флаги с консульских зданий РФ в Сан-Франциско и торговой миссии в Вашингтоне. В Москве назвали произошедшее "враждебной акцией" и "надругательством над государственным символом России".

Вызывающее и провокационное обращение

О том, что флаги вернули российской стороне, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Да, флаги вернули, вернули архив консульский. Но все это сопровождается серией действий, которые для нас абсолютно неприемлемы. Эти действия грубейшим образом нарушают положения и международной консульской конвенции 1963 года, и двусторонней консульской конвенции", — сказал он журналистам.

"Флаги — это один из высших государственных символов, такое обращение с ними со стороны властей принимающей страны иначе как вызывающим и провокационным во всех смыслах назвать нельзя. То, что они нам их передали, — это само собой разумеющееся, но все, что этому предшествовало, у нас по-прежнему вызывает отторжение и очень резкое неприятие", — добавил Рябков.

В свою очередь, посольство РФ в Вашингтоне сообщило, что власти США передали ему архив закрытого ранее российского генконсульства в Сан-Франциско, однако не позволили российской стороне самостоятельно забрать документы из здания.

"Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней консульской конвенции", — заявила российская дипмиссия.

Такие вещи не забываются

В связи с этой ситуаций в Москве подчеркивают, что могут предпринять ответные действия.

"Я хотел бы сказать, что постоянные провокационные шаги и приемы, к которым прибегает американская сторона в этой чувствительной сфере, наводит нас на мысль, что она внутренне готова, что с ее консульскими и дипломатическими учреждениями вполне допустимы подобные же действия", — сказал, в частности, Рябков.

"Мы к ним не прибегаем, потому что мы по-другому относимся к азам дипломатических и консульских отношений, но международным правом допускается прямая взаимность, зеркальность, если страна подвергается подобного рода неприемлемым и враждебным акциям. Она после таких акций получает право ответить абсолютно аналогичным образом", — отметил он.

По его словам, Москва "предупреждает американскую сторону, что подобного рода вещи не забываются".

В похожем ключе высказалось и посольство России в Соединенных Штатах. "Пренебрежительное отношение официального Вашингтона к международному праву, нашим дипломатическим и консульским объектам и собственности открыло возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России. По принципу взаимности, на котором основаны дипломатические отношения", — предупредили в российской дипмиссии.

Взяли паузу



Пока, судя по всему, в Москве окончательно не решили, отвечать ли дополнительно на такие действия США и как именно. "Окончательное решение не принято. В любом случае, этим будет заниматься Москва, посольство России в Вашингтоне, где есть юристы-международники и адвокатская контора", — заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке Сергей Овсянников.

"Мне кажется, сейчас мы взяли паузу. Надо осмотреться, отдышаться и оценить ситуацию. Хотя, просто так отобрать два здания, которые находятся в собственности, это, конечно, неприятно. И самое главное, как американцы любят сами говорить, — это незаконно", — подчеркнул он.

Овсянников также не исключил, что и со стороны США последуют и другие меры. "Процесс расследования вмешательства России в американские выборы не утихает. Судя по прессе, все это происходит по нарастающей. Они, видимо, просто вошли в раж. Можно сделать любую привязку и "наказывать" Россию по новым направлениям. Здесь ничего исключать нельзя. Это надолго, если не навсегда. Это долгоиграющая пластинка с невеселой такой мелодией", — считает представитель России.

США утверждают, что все по закону

Американская сторона, однако, считает свои действия, в том числе снятие флагов с закрытых российских дипмиссий, вполне законными.

"Наши действия, когда речь об этих зданиях, как мы думаем, были полностью законны", — заявила журналистам представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Снять флаг с собственности, которую им надо было освободить — законно это или нет? Это вопрос. Думаю, это вполне уважительные действия — снять флаг, свернуть его, хранить его для правительства этой страны и отдать обратно. В мире есть много стран, которые не позаботились бы подобным образом относительно другой страны", — добавила Науэрт.

Встретимся в суде



Так ли это или нет, теперь будет определять суд. Российская сторона уже выбирает юридическую компанию, которая будет представлять ее интересы.

"Учитывая положительный опыт сотрудничества с американской юридической компанией White&Case, российской стороной рассматривается возможность привлечения её в качестве процессуального поверенного в случае обращения в американский суд. Относящийся к этому комплекс вопросов находится в стадии изучения", — сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь, глава Минюста Александр Коновалов также напомнил, что Россия уже сотрудничала с этой компанией.

"Наши интересы представляет White&Case, у них богатая история … они помогали России в представлении интересов по делу "ЮКОСа",- сказал он.