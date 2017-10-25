В Курдистане заявили, что отпускали пленных иракских военных

Иракские военные прибывают в первый квартал на южной окраине Киркука. Архивное фото

Иракские военные прибывают в первый квартал на южной окраине Киркука. Архивное фото

КАИР, 25 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Курдские военизированные формирования пешмерга в ходе нынешних военных столкновений с Багдадом оказывали медицинскую помощь и немедленно отпускали всех иракских военных и ополченцев, которые попадали к ним в плен, заявил РИА Новости советник президента Иракского Курдистана Кифах Синджари.

В среду региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь, начать диалог, со своей стороны выразило готовность заморозить результаты референдума. Как отмечается в заявлении, атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, "нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию".

Иракское правительство пока не дало ответа на инициативу курдского автономного региона.

"Всякий раз, как в плен попадали группы из аль-Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение) или иракской армии, президент Масуд Барзани распоряжался их немедленно освобождать, возвращать в части после их лечения в больницах Эрбиля", — заявил Синджари.

По словам советника главы региона, в Курдистане иракскую армию и "даже шиитское ополчение не считают врагами".

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившегося в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.

Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.

Первые боестолкновения между курдскими и иракскими силовиками с применением тяжелой военной техники произошли в минувшую пятницу, когда федеральные силы попытались продвинуться к району Алтынкёпрю, расположенному к северу от города Киркук на границе с курдской автономией.

Во вторник бои между курдскими вооруженными формированиями и частями иракского ополчения вспыхнули на иракско-сирийской границе. Позже шиитское ополчение предприняло наступление в районе городка Махмур. По сведениям курдского телеканала Rudaw, пешмерга отбила оба наступления.