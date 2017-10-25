В Курдистане заявили, что отпускали пленных иракских военных

КАИР, 25 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Курдские военизированные формирования пешмерга в ходе нынешних военных столкновений с Багдадом оказывали медицинскую помощь и немедленно отпускали всех иракских военных и ополченцев, которые попадали к ним в плен, заявил РИА Новости советник президента Иракского Курдистана Кифах Синджари.
Иракское правительство пока не дало ответа на инициативу курдского автономного региона.
"Всякий раз, как в плен попадали группы из аль-Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение) или иракской армии, президент Масуд Барзани распоряжался их немедленно освобождать, возвращать в части после их лечения в больницах Эрбиля", — заявил Синджари.
По словам советника главы региона, в Курдистане иракскую армию и "даже шиитское ополчение не считают врагами".
Не встретив сопротивления со стороны курдских военизированных формирований пешмерга, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившегося в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии.
Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.
Первые боестолкновения между курдскими и иракскими силовиками с применением тяжелой военной техники произошли в минувшую пятницу, когда федеральные силы попытались продвинуться к району Алтынкёпрю, расположенному к северу от города Киркук на границе с курдской автономией.
Во вторник бои между курдскими вооруженными формированиями и частями иракского ополчения вспыхнули на иракско-сирийской границе. Позже шиитское ополчение предприняло наступление в районе городка Махмур. По сведениям курдского телеканала Rudaw, пешмерга отбила оба наступления.