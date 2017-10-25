Больницу в Мариуполе переоборудуют в военный госпиталь, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Украинские силовики переоборудуют городскую больницу в подконтрольном Киеву Мариуполе в военный госпиталь, это может говорить об ожидаемом увеличении небоевых потерь после ротации, заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
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Он отметил, что это может быть связано с ожидаемыми украинским командованием потерями после ротации силовиков.
"Мы прогнозируем увеличение, в связи с планируемой в ближайшее время ротацией соединений ВСУ, небоевых потерь среди украинских военнослужащих", — добавил Басурин.