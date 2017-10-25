Европарламент одобрил новую систему контроля за иностранцами в Шенгене

БРЮССЕЛЬ, 25 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент в среду на пленарной сессии в Страсбурге одобрил проект директивы о вводе в действие в Евросоюзе системы автоматической регистрации въезда-выезда в границах Шенгенской зоны граждан третьих стран, а также полученных ими отказов во въезде в Шенген.

В поддержку законодательной инициативы Еврокомиссии проголосовали 477 депутатов, против – 139, свидетельствуют итоги голосования, которое транслировала видеослужба Еврокомиссии.

Системой "въезд-выезд" предусмотрено, что гражданин третьей страны будет сканировать свой заграничный паспорт. В настоящее время паспорта иностранцев, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, штампуются при пересечении границы. При этом штампы нередко подделываются.

Как пояснили РИА Новости в Совете ЕС, новая система будет распространена как на иностранцев, въезжающих в Шенген по визам, так и на граждан государств, имеющих с ЕС соглашение о безвизовом режиме для краткосрочных поездок — на период не более 90 суток раз в полгода.

В новой системе будут храниться как биометрические данные о пассажирах, так и информация об использованных ими проездных документах. Срок хранения этих данных ограничен тремя годами, а для иностранцев, просрочивших пребывание в Шенгене, — пятью годами.

В ЕС ожидают, что вступление в силу новой директивы, проект которой был предложен Еврокомиссией, позволит не только укрепить внутреннюю безопасность и борьбу с терроризмом, но и сократить время прохождения пограничного контроля, а также обеспечит выявление иностранцев с истекшим разрешенным сроком пребывания в Шенгенской зоне. Теперь проект директивы ЕС предстоит одобрить Совету ЕС.