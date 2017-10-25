У оппозиционных партий в Курдистане нет шансов, заявил советник Барзани

КАИР, 25 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Оппозиционные партии, призвавшие к роспуску президентской администрации в Иракском Курдистане, в связи с политическим и военным кризисом между Эрбилем и Багдадом, не имеют никаких шансов, заявил РИА Новости советник президента Иракского Курдистана Кифах Синджари.
"Нет, они не имеют никаких шансов. Они не представляют большинства. Их меньшинство в парламенте, менее тридцати мест. А меньшинство не сможет навязать свое мнение, которое мы уважаем, но оно не влияет на ход событий", — заявил Синджари.
Не встретив сопротивления со стороны сил пешмерга, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившимся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии. Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.
Во вторник бои между курдскими вооруженными формированиями и частями иракского ополчения вспыхнули на иракско-сирийской границе. Позже аль-Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение) предприняло наступление в районе городка Махмур. По сведениям курдского телеканала Rudaw, пешмерга отбили оба наступления.