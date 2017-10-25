У оппозиционных партий в Курдистане нет шансов, заявил советник Барзани

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

КАИР, 25 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Оппозиционные партии, призвавшие к роспуску президентской администрации в Иракском Курдистане, в связи с политическим и военным кризисом между Эрбилем и Багдадом, не имеют никаких шансов, заявил РИА Новости советник президента Иракского Курдистана Кифах Синджари.

Ранее влиятельное в Иракском Курдистане оппозиционное движение "Горан" ("Перемены") и ряд других партий потребовали роспуска президентской администрации автономии и создания правительства национального спасения.

"Нет, они не имеют никаких шансов. Они не представляют большинства. Их меньшинство в парламенте, менее тридцати мест. А меньшинство не сможет навязать свое мнение, которое мы уважаем, но оно не влияет на ход событий", — заявил Синджари.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Не встретив сопротивления со стороны сил пешмерга, иракские военные восстановили контроль над городом Киркук, находившимся в последние три года под прямым управлением администрации курдской автономии. Позже армия страны и шиитские ополченцы также без боя заняли город Синджар и плотину близ города Мосул.

Первые боестолкновения между курдскими и иракскими силовиками с применением тяжелой военной техники произошли в минувшую пятницу, когда федеральные силы попытались продвинуться к району Алтынкёпрю, расположенному к северу от города Киркук на границе с курдской автономией.

Во вторник бои между курдскими вооруженными формированиями и частями иракского ополчения вспыхнули на иракско-сирийской границе. Позже аль-Хашд аш-Шааби (шиитское ополчение) предприняло наступление в районе городка Махмур. По сведениям курдского телеканала Rudaw, пешмерга отбили оба наступления.