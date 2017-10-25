Саакашвили в среду посетит миграционную службу Украины

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили со своими адвокатами в среду посетит миграционную службу Украины, заявил РИА Новости его адвокат Павел Богомазов.

Адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Генпрокурор Украины Юрий Луценко во вторник заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, теперь Киев имеет право экстрадировать или депортировать его из страны. Саакашвили заявил, что эта информация не соответствует действительности. По словам политика, миграционная служба прислала ему письмо, в котором указала, что для получения статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите, нужно лично явиться в миграционное ведомство.

"Сегодня (в среду) Саакашвили посетит миграционную службу Украины, он будет с адвокатами", — сказал Богомазов. При этом он не уточнил, с какой целью политик посетит миграционное ведомство.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около 5 миллионов долларов госсредств на личные нужды. Позднее Саакашвили был объявлен во внутригосударственный розыск.