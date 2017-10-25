Командир батальона "Донбасс" опроверг участие своих бойцов в акциях у Рады

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Участники акции у здания Верховной рады Украины не являются бойцами батальона "Донбасс", люди в камуфляжной форме с символикой подразделения — провокаторы, заявил в среду командир батальона "Донбасс" вооруженных сил Украины, полковник Вячеслав Власенко.

На данный момент в палаточном городке возле Рады находятся в основном люди в камуфляжной форме с шевронами батальона "Донбасс". Этой группой руководит один из депутатов оппозиционной партии "Самопомощь" и один из организаторов торговой блокады Донбасса Семен Семенченко. Ранее Семенченко был одним из командиров батальона "Донбасс".

"Люди, которые не имеют никакого отношения к батальону "Донбасс", сейчас носят наши шевроны. Это титушки (так на Украине называют приплаченных провокаторов — ред.), которые используются для решения бизнес-вопросов, бандитских вопросов, Я имею в виду тех людей, которые сейчас находятся под Верховной радой", — сказал Власенко на пресс-конференции.

Он назвал митингующих у Рады с шевронами "Донбасса" провокаторами, цель которых — обогащение и желание "пролезть во власть". Власенко считает, что такими действиями они раскачивают ситуацию на Украине, такие акции в условиях конфликта в Донбассе играют "на руку врагу".

"Мне очень неприятно, что эту акцию вообще сравнивают с Майданом. На Майдан люди выходили по собственному желанию и шли бороться за свое право нормально жить. А когда проплаченные титушки, которые зарабатывают по восемь тысяч гривен, находятся в этих палатках, мне это понять тяжело", — добавил командир батальона.

При этом он признал, что в палаточном городке действительно могут находиться не более 10 бойцов "Донбасса", которые раньше принимали участие в боевых действиях. Власенко потребовал от власти категорически запретить использование символики батальона в политических целях.

Присутствующий на пресс-конференции заместитель командира батальона "Донбасс", полковник Валерий Кольцов также заявил, что никто из руководителей батальона не уполномачивал своих бойцов участвовать в акциях под Радой.

"Не создавалась никакие организации, не уполномачивались никакие лица для того, чтобы делать какие заявления, тем более участвовать в политических акциях от имени батальона "Донбасс". Батальон "Донбасс" Нацгвардии Украины на данный момент находится в зоне АТО и выполняет боевые задачи", — сказал Кольцов.

Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

В минувший четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.