Командир батальона "Донбасс" опроверг участие своих бойцов в акциях у Рады

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Участники акции у здания Верховной рады Украины не являются бойцами батальона "Донбасс", люди в камуфляжной форме с символикой подразделения — провокаторы, заявил в среду командир батальона "Донбасс" вооруженных сил Украины, полковник Вячеслав Власенко.
"Люди, которые не имеют никакого отношения к батальону "Донбасс", сейчас носят наши шевроны. Это титушки (так на Украине называют приплаченных провокаторов — ред.), которые используются для решения бизнес-вопросов, бандитских вопросов, Я имею в виду тех людей, которые сейчас находятся под Верховной радой", — сказал Власенко на пресс-конференции.
Он назвал митингующих у Рады с шевронами "Донбасса" провокаторами, цель которых — обогащение и желание "пролезть во власть". Власенко считает, что такими действиями они раскачивают ситуацию на Украине, такие акции в условиях конфликта в Донбассе играют "на руку врагу".
"Мне очень неприятно, что эту акцию вообще сравнивают с Майданом. На Майдан люди выходили по собственному желанию и шли бороться за свое право нормально жить. А когда проплаченные титушки, которые зарабатывают по восемь тысяч гривен, находятся в этих палатках, мне это понять тяжело", — добавил командир батальона.
Присутствующий на пресс-конференции заместитель командира батальона "Донбасс", полковник Валерий Кольцов также заявил, что никто из руководителей батальона не уполномачивал своих бойцов участвовать в акциях под Радой.
"Не создавалась никакие организации, не уполномачивались никакие лица для того, чтобы делать какие заявления, тем более участвовать в политических акциях от имени батальона "Донбасс". Батальон "Донбасс" Нацгвардии Украины на данный момент находится в зоне АТО и выполняет боевые задачи", — сказал Кольцов.
В минувший четверг Рада приступила к выполнению ряда требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. Тогда же организаторы митинга сообщили, что партия Саакашвили "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие. В пятницу бывшие участники военной операции в Донбассе заявили, что взяли на себя ответственность за дальнейшую организацию акции протеста у Рады.