Медведчук раскритиковал план Порошенко по реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Киеву необходимо разработать план по реинтеграции Донбасса и преступить к его выполнению вместо предложенного президентом Украины закона, считает лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Виктор Медведчук.

Парламент Украины 6 октября утвердил в первом чтении предложенный президентом Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса. Ожидается, что депутаты в начале ноября рассмотрят этот законопроект во втором чтении.

"Вместо крайне опасного для Украины законопроекта "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" необходимо разработать план именно по реинтеграции Донбасса и приступить к его выполнению. Сегодня это единственный способ сохранить территориальную целостность страны, вернуть не только территории, но и жителей востока Украины – вернуть Донбасс в Украину и Украину на Донбасс", — написал Медведчук в своей статье, которая опубликована на сайте "Украинского выбора".

Принятый в первом чтении законопроект, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в Донбассе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке Украины без объявления войны. ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической".

Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.