Киевская полиция отпустила 27 человек, задержанных в ходе потасовок в суде

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Полиция отпустила 27 человек, задержанных по подозрению в причастности к беспорядкам в здании Святошинского районного суда Киева, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу полиции украинской столицы.
"Они были освобождены из управления полиции во вторник, 24 октября. Задержанными остаются пять человек, которым сообщено о подозрении", — говорится в сообщении агентства.
Заседание суда по Коханивскому перенесли в другой зал. Полиция сообщала о двух пострадавших правоохранителях. Боевое крыло ОУН*, "Украинская повстанческая армия", запрещено в РФ.
* Экстремистская организация, запрещенная в России