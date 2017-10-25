ЕАЭС планирует создать аналог МАК для расследования авиапроисшествий

ЕРЕВАН, 25 окт — РИА Новости. Страны-участницы Евразийского экономического союза планируют создать структуру для расследования авиаинцидентов, заявил на Евразийском межправительственном совете премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"В наших планах создать независимый международный орган, который будет эффективно и беспристрастно расследовать такого рода инциденты с учетом тесной интеграции экономик Евразийского экономического союза", — заявил Медведев.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.