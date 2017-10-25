Россия должна находиться в мировом тренде телеиндустрии, считает Медведев

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей XXI Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей и отметил важность того, чтобы Россия находилась в русле мирового развития телеиндустрии, текст приветствия размещен в среду на сайте кабинета министров.

"Российские учёные и изобретатели стояли у истоков телевидения и радио. Очень важно, чтобы и сегодня наша страна находилась в русле мирового развития телеиндустрии. Для этого у нас есть всё необходимое: научные наработки и уникальные технические возможности, включая глобальную спутниковую систему. А главное – люди, молодые талантливые специалисты", — отметил Медведев.

По его словам, без представителей ассоциации не было бы телевидения в принципе. "Именно вы даёте возможность увидеть результаты работы всей творческой команды. Обеспечиваете отличную телевизионную картинку и качественный звук для миллионов людей во всех уголках нашей большой страны", — подчеркнул глава правительства.

Медведев добавил, что авторам лучших инженерных решений и телекоммуникационных технологий в пятый раз будет вручена премия имени Владимира Зворыкина. Он выразил уверенность, что вклад в развитие телевидения нынешних лауреатов этой награды в ближайшем будущем смогут оценить и зрители.