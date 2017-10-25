МЧС отправит очередную колонну с гуманитарной помощью для Донбасса

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (255)

Машины 69-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 28 сентября 2017

Машины 69-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса в Донецке. 28 сентября 2017

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. МЧС России сформировало 70-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для Донбасса, которая отправится из Ростовской области 26 октября, сообщили в пресс-службе МЧС.

"МЧС России завершило формирование 70-й гуманитарной колонны, завтра автомобили покинут Донской спасательный центр МЧС России и отправятся в Донецкую и Луганскую области", — сказал собеседник агентства.

Колонна доставит жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарной помощи: в ее составе детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и художественная литература.

Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", где все автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры в установленном порядке.

МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время 69 автоколонн успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 71 тысячи тонн необходимых гуманитарных грузов.