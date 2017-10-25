МЧС отправит очередную колонну с гуманитарной помощью для Донбасса

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. МЧС России сформировало 70-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для Донбасса, которая отправится из Ростовской области 26 октября, сообщили в пресс-службе МЧС.
Колонна доставит жителям Донбасса более 400 тонн гуманитарной помощи: в ее составе детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и художественная литература.
Колонна проследует к государственной границе на пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", где все автомобили пройдут необходимые таможенные процедуры в установленном порядке.
МЧС России оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За это время 69 автоколонн успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 71 тысячи тонн необходимых гуманитарных грузов.