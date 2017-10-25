В Ташкенте главы Верховных судов ШОС обсуждают борьбу с терроризмом

ТАШКЕНТ, 25 окт – РИА Новости. Судебная практика противодействия вербовке молодежи международными террористическими организациями станет одной из тем обсуждения глав Верховных судов стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте, сообщил журналистам в среду председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

В среду в Ташкенте проходит 12-е совещание председателей Верховных судов государств-членов ШОС.

"Тема, связанная с вербовкой, рекрутированием подрастающего поколения в различные террористические и радикальные организации, имеет очень большое значение, и мы обратим на нее внимание, и на законодательство, которое регулирует эти отношения, а также на вопросы судебной практик", — сказал Лебедев, комментируя повестку заседания. Как отметил председатель ВС РФ, "как всегда, на это совещание выносятся самые актуальные вопросы, которые встают перед судебными системами стран-участников ШОС".

По его словам, участники совещания также обсудят меры по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы в странах ШОС. "Концептуальные вопросы, они заложены в конституции, они незыблемы, но правосудие не стоит на месте, оно должно развиваться. В России этот процесс идет активно, интенсивно, и такое же состояние и у наших коллег в странах ШОС", — отметил Лебедев.

Глава ВС РФ добавил, что еще одной важной темой обсуждения станет совершенствование институциональных механизмов защиты инвестиций и законодательства в сфере инвестиционных споров. "Мы убеждены в том, что обсуждение этих тем, обмен мнениями и идеями относительно совершенствования судебной системы будет служить сближению наших правовых систем, будет способствовать доверию и добрососедству между нашими странами", — считает он.

По итогам совещания его участники подпишут совместное заявление о перспективах сотрудничества высших органов судебной власти государств-членов ШОС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.