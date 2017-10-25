Совфед призвал США снять блокаду с Кубы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Совфед призывает американское руководство снять экономическую блокаду с Кубы, односторонние санкции против суверенных государств незаконны и недопустимы, говорится в заявлении, принятом верхней палатой российского парламента в среду.

Сенаторы призывают международное сообщество оказать влияние на Вашингтон для решения этого вопроса.

"Совет Федерации призывает руководство США прекратить порочную практику экономического и политического давления на Кубу, отказаться от ее торговой, экономической, финансовой и морской блокады без каких-либо предварительных условий, положить конец попыткам нарушать суверенитет республики и вмешиваться в ее внутренние дела", — говорится в документе.

Сенаторы призывают Генеральную Ассамблею ООН, парламенты государств–членов организации, международные парламентские организации "предпринять решительные действия на двусторонней и многосторонней основах, направленные на прекращение блокады Кубы со стороны США".

Парламентарии подчеркивают, что односторонние санкции в отношении суверенных государств как способ наказания за их независимую от Вашингтона внутреннюю и внешнюю политику незаконны и потому недопустимы.

"Практика одностороннего экономического давления Америки на Кубу с целью достижения сугубо политических целей является ничем не оправданным в современных условиях пережитком прошлого, наносящим колоссальный ущерб социально-экономическому развитию республики, поступательному развитию регионального и международного сотрудничества, ущемляет права и законные интересы кубинских граждан", — подчеркивают сенаторы.

В документе говорится, что сохранение антикубинского дискурса в руководстве США является угрозой международной безопасности. "Время показало, что высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен", — отмечают законодатели.

"Антикубинское эмбарго, введенное США более 55 лет назад, наглядно демонстрирует всему миру неспособность Вашингтона соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в Уставе ООН, и уважать суверенитет Кубы вне зависимости от того, какая администрация – демократическая или республиканская – находится в Белом доме", — считают в Совфеде.

Российские сенаторы "выражают солидарность с Кубой – дружественной, миролюбивой страной, авторитетным государством, играющим конструктивную роль в мировых делах", говорится в заявлении.

Против Кубы уже более полувека действует американское торговое эмбарго.

США и Куба объявили в конце 2014 года о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения. Впоследствии стороны подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено. Бывший в тот момент главой государства Барак Обама в 2016 году стал первым за почти 90 лет президентом США, посетившим этот остров. И даже уходя со своего поста, Обама в качестве одного из своих последних решений заявил о прекращении так называемой политики "мокрых/сухих ног", которая предусматривала предоставление легального статуса нелегальным мигрантам с Кубы.

Однако в июне этого года президент США Дональд Трамп заявил об отмене "ошибочной" политики своего предшественника по нормализации отношений с Гаваной. В Белом доме отметили, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН и других международных организаций по его отмене.