В Совфеде призвали мировое сообщество сохранить иранскую ядерную сделку

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мировое сообщество, включая Конгресс США, должно приложить усилия для сохранения ядерной сделки с Ираном, отказ от соглашения окажет негативное влияние на решение аналогичных проблем других государств, включая КНДР, говорится в заявлении, принятом Совфедом в среду.

"Совет Федерации с тревогой отмечает, что в настоящее время реализация этого международного соглашения оказалась под угрозой срыва в связи с объявленной президентом США Дональдом Трампом новой стратегией в отношении Ирана, в рамках которой оговаривается возможность совершения США односторонних действий в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), вплоть до полного прекращения участия в нем", — отмечается в документе.

По мнению сенаторов, такой шаг спровоцирует ответные действия Ирана, отбросит ситуацию вокруг иранской ядерной программы (ИЯП) на десятилетия назад, подорвет веру в способность ведущих мировых держав являться ответственными участниками международных отношений. Подобное решение "нанесет непоправимый ущерб усилиям по поддержанию режима ядерного нераспространения и окажет крайне негативное влияние на решение аналогичных проблем с ядерными программами других государств", уверены законодатели.

"Совет Федерации обращается к членам Конгресса США с настоятельным предложением задействовать все возможные ресурсы для предотвращения возникновения этой крайне опасной ситуации", — подчеркивается в заявлении.

Не существует каких-либо оснований для сворачивания сотрудничества с Ираном по ядерной программе, отмечают парламентарии. "Оценки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), уполномоченного осуществлять мониторинг деятельности Ирана в ядерной сфере, подтверждают выполнение этим государством своих обязательств по договору", — говорится в документе.

Совет Федерации призывает парламенты Китая, Франции, Германии, Великобритании и Европейский парламент "использовать свое высокое влияние на политическое руководство своих государств с целью сохранения в силе исторического соглашения по иранской ядерной программе".

Сенаторы отмечают, что договоренность по иранской ядерной программе "способствует укреплению режима нераспространения ядерного оружия во всем мире и может служить примером для урегулирования других проблем международных отношений, например в ситуации с ядерной программой КНДР".

Ранее Трамп заявил, что реализация новой стратегии США в отношении Ирана начнется с "введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции". Трамп отдал распоряжение минфину ввести дополнительные санкции против всего КСИР и против его должностных лиц, агентов и членов организации. В обращении к американцам Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном.