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В Совфеде призвали мировое сообщество сохранить иранскую ядерную сделку

13:3825.10.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПарламентские слушания в Совете Федерации РФ. Архивное фотоПарламентские слушания в Совете Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мировое сообщество, включая Конгресс США, должно приложить усилия для сохранения ядерной сделки с Ираном, отказ от соглашения окажет негативное влияние на решение аналогичных проблем других государств, включая КНДР, говорится в заявлении, принятом Совфедом в среду.

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор: ядерная сделка с Ираном не соответствует интересам США
"Совет Федерации с тревогой отмечает, что в настоящее время реализация этого международного соглашения оказалась под угрозой срыва в связи с объявленной президентом США Дональдом Трампом новой стратегией в отношении Ирана, в рамках которой оговаривается возможность совершения США односторонних действий в нарушение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), вплоть до полного прекращения участия в нем", — отмечается в документе.

По мнению сенаторов, такой шаг спровоцирует ответные действия Ирана, отбросит ситуацию вокруг иранской ядерной программы (ИЯП) на десятилетия назад, подорвет веру в способность ведущих мировых держав являться ответственными участниками международных отношений. Подобное решение "нанесет непоправимый ущерб усилиям по поддержанию режима ядерного нераспространения и окажет крайне негативное влияние на решение аналогичных проблем с ядерными программами других государств", уверены законодатели.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время встречи в Москве с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИД Ирана: провал СВПД будет означать провал всего режима нераспространения
"Совет Федерации обращается к членам Конгресса США с настоятельным предложением задействовать все возможные ресурсы для предотвращения возникновения этой крайне опасной ситуации", — подчеркивается в заявлении.

Не существует каких-либо оснований для сворачивания сотрудничества с Ираном по ядерной программе, отмечают парламентарии. "Оценки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), уполномоченного осуществлять мониторинг деятельности Ирана в ядерной сфере, подтверждают выполнение этим государством своих обязательств по договору", — говорится в документе.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© AP Photo / Cliff Owen
Тиллерсон: США настаивают на бессрочных ограничениях по сделке с Ираном
Совет Федерации призывает парламенты Китая, Франции, Германии, Великобритании и Европейский парламент "использовать свое высокое влияние на политическое руководство своих государств с целью сохранения в силе исторического соглашения по иранской ядерной программе".

Сенаторы отмечают, что договоренность по иранской ядерной программе "способствует укреплению режима нераспространения ядерного оружия во всем мире и может служить примером для урегулирования других проблем международных отношений, например в ситуации с ядерной программой КНДР".

Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны. Архивное фото
CC BY 4.0 / Mohammad Sadegh Heydari / Parade of IRGC
КСИР: Иран ускорит создание баллистических ракет на фоне давления США
Ранее Трамп заявил, что реализация новой стратегии США в отношении Ирана начнется с "введения жестких санкций против Корпуса стражей исламской революции". Трамп отдал распоряжение минфину ввести дополнительные санкции против всего КСИР и против его должностных лиц, агентов и членов организации. В обращении к американцам Трамп отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном данных договоренностей. Трамп сообщил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном.

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