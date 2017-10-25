В Курдистане заявили, что Багдад не ответил на предложение прекратить огонь

КАИР, 25 окт — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Иракское правительство пока не ответило на предложение правительства курдского автономного региона о прекращении огня и начале диалога, заявил РИА Новости советник президента Иракского Курдистана Кифах Синджари.

В среду региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь, начать диалог, со своей стороны выразило готовность заморозить результаты референдума о независимости, который прошел в конце сентября. Как отмечается в заявлении, атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, "нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию".

"Пока что не последовало ответа от федерального правительства. Думаю, что правительство Курдистана будет ждать официального ответа от правительства в Багдаде", — заявил Синджари.

По словам политика, "мяч сейчас на стороне федерального правительства, и есть возможность для сохранения жизней".

"Ведутся военные действия между регионом и федеральным правительством, и сохранение этой напряженной ситуации не в интересах ни одной из сторон", — добавил советник президента автономии Масуда Барзани.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.