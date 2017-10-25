Защита не намерена обжаловать арест виновницы харьковского ДТП

КИЕВ, 25 окт — РИА Новости. Защита Елены Зайцевой, находившейся за рулем внедорожника Lexus и сбившей людей в Харькове, не будет подавать апелляцию на ее арест, заявила адвокат Зайцевой Юлия Козырь.

"Мы не будем подавать апелляцию. Не хотим привлекать внимание, создавать ажиотаж вокруг Елены Зайцевой", — цитирует Козырь украинское издание "Сегодня"

Внедорожник Lexus 18 октября въехал в группу людей в Харькове, в результате аварии погибли пять человек, шестеро пострадали. Трагедия случилась в результате столкновения двух автомобилей Volkswagen и Lexus, после чего Lexus, за рулем которого находилась Зайцева, отбросило на группу людей, стоявших на обочине в ожидании зеленого сигнала светофора.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. В рамках уголовного дела по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшего тяжкие последствия" водителю Lexus 20-летней студентке грозит до десяти лет лишения свободы. Сообщалось, что суд лишил Зайцеву водительских прав и арестовал до 16 декабря без права внесения залога.