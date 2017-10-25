Новым спикером парламента Киргизии стал 40-летний депутат Джумабеков

БИШКЕК, 25 окт — РИА Новости, Юлия Орлова. Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) Киргизии в среду большинством голосов поддержал кандидатуру депутата Дастана Джумабекова, внесенную правящей коалицией, на пост спикера законодательного органа страны, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в среду во время заседания парламента Чыныбай Турсунбеков заявил об отставке с поста спикера. Свое желание уйти с поста он объяснил необходимостью "снизить температуру, которая поднялась на президентских выборах", которые прошли в Киргизии 15 октября. После этого коалиция большинства парламента во время внеочередного заседания приняла решение выдвинуть кандидатуру депутата от партии "Кыргызстан" Джумабекова на пост спикера.

На должность председателя парламента претендовали два кандидата — Джумабеков и выдвинутый парламентской оппозицией представитель партии "Онугуу-прогресс" Исхак Масалиев.

За Джумабекова проголосовали 80 депутатов 120-местного парламента республики, за Масалиева — 32.