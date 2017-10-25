Новым спикером парламента Киргизии стал 40-летний депутат Джумабеков

БИШКЕК, 25 окт — РИА Новости, Юлия Орлова. Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) Киргизии в среду большинством голосов поддержал кандидатуру депутата Дастана Джумабекова, внесенную правящей коалицией, на пост спикера законодательного органа страны, передает корреспондент РИА Новости.
На должность председателя парламента претендовали два кандидата — Джумабеков и выдвинутый парламентской оппозицией представитель партии "Онугуу-прогресс" Исхак Масалиев.
За Джумабекова проголосовали 80 депутатов 120-местного парламента республики, за Масалиева — 32.