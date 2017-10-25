Актриса требует у компании Вайнштейна $5 млн из-за домогательств продюсера

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американская актриса Доминик Хьюэтт подала иск против компании одного из наиболее влиятельных американских кинопродюсеров Харви Вайнштейна с требованием выплатить ей компенсацию в размере пяти миллионов долларов из-за домогательств продюсера, сообщает портал Deadline.

Хьюэтт настаивает, что стала жертвой домогательств Вайнштейна в 2010 году, года вела с продюсером переговоры по поводу роли в отеле в Беверли-Хиллз. Актриса утверждает, что пыталась отказаться от оскорбительных предложений Вайнштейна, но так как продюсер не принял ее слов во внимание, в конце концов, выполнила все его требования.

Женщина настаивает, что в Weinstein Co. знали о предыдущих случаях домогательств продюсера к другим актрисам, но не предприняли никаких действий.

Представитель Вайнштейна, комментируя иск, заявил, что продюсер "однозначно отвергает любые подозрения в сексуальных действиях без согласия одной из сторон".

В последние недели в США набирает обороты скандал: десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу, обвиняют Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Продюсер был уволен со всех постов, включая посты в основанной им и носящей его имя компании, которая уже начала переговоры о продаже частному инвестору.

Расследование в отношении Вайнштейна начала полиция Лос-Анджелеса. По данным СМИ, генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман также начал гражданское расследование в отношении компании Weinstein Co.