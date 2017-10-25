Белоруссия введет уведомительный порядок проведения массовых мероприятий

МИНСК, 25 окт – РИА Новости. Нижняя палата белорусского парламента приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение уведомительного порядка проведения массовых мероприятий в стране, передает корреспондент РИА Новости.

В настоящее время в Белоруссии действует разрешительный принцип проведения массовых мероприятий, что вызывает критику со стороны оппозиции в стране и Запада.

"Основной новацией проекта закона является введение уведомительного принципа организации и проведения массовых мероприятий в постоянных местах, определенных местными исполнительными и распорядительными органами", — сообщил депутатам министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич.

По его словам, это решение направлено на снятие административных барьеров при реализации гражданами прав на свободу массовых мероприятий.

Законопроект должен быть рассмотрен нижней палатой парламента во втором чтении, а затем, для вступления в силу, одобрен верхней палатой и подписан главой государства.