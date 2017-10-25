Афганские власти "стерли" часы на фото с Тиллерсоном, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Администрация президента Афганистана опубликовала фото встречи лидера страны Ашрафа Гани и госсекретаря США Рекса Тиллерсоном, убрав со снимков часы. На несоответствие обратили внимание журналисты The New York Times.
Why were a fire alarm and a clock removed from a photo of a meeting between Tillerson and Afghanistan's president? https://t.co/cP3vGBdJpY pic.twitter.com/9Tv4wgtiQg— The New York Times (@nytimes) 25 октября 2017 г.
В редакцию издания поступили оригиналы фотографий, на которых можно увидеть электронные часы, показывающие североамериканское время, Всемирное координированное время (UTC) и местное время по Кабулу. При этом на кадрах, предоставленных афганскими властями на этом месте ничего нет.
Как предполагает газета, афганские чиновники отредактировали кадры из соображений безопасности, чтобы скрыть настоящее место проведения переговоров. Согласно официальной информации, встреча Гани и Тиллерсона состоялась 23 октября в Кабуле. Однако журналисты полагают, что переговоры проходили на американской военной базе Баграм, расположенной в полутора часах езды от города.