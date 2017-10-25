Афганские власти "стерли" часы на фото с Тиллерсоном, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Администрация президента Афганистана опубликовала фото встречи лидера страны Ашрафа Гани и госсекретаря США Рекса Тиллерсоном, убрав со снимков часы. На несоответствие обратили внимание журналисты The New York Times.

Why were a fire alarm and a clock removed from a photo of a meeting between Tillerson and Afghanistan's president? https://t.co/cP3vGBdJpY pic.twitter.com/9Tv4wgtiQg — The New York Times (@nytimes) 25 октября 2017 г.

В редакцию издания поступили оригиналы фотографий, на которых можно увидеть электронные часы, показывающие североамериканское время, Всемирное координированное время (UTC) и местное время по Кабулу. При этом на кадрах, предоставленных афганскими властями на этом месте ничего нет.

Эксперты отметили, что фотографии были отредактированы, предположительно, с использованием программы Photoshop. Однако, как пишет The New York Times, "подделка" заметна даже невооруженным глазом. Так, кабель, шедший по стене к часам, не стерт полностью, а постепенно "растворяется" в обоях.

Как предполагает газета, афганские чиновники отредактировали кадры из соображений безопасности, чтобы скрыть настоящее место проведения переговоров. Согласно официальной информации, встреча Гани и Тиллерсона состоялась 23 октября в Кабуле. Однако журналисты полагают, что переговоры проходили на американской военной базе Баграм, расположенной в полутора часах езды от города.