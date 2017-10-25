США обеспокоены угрозой дестабилизации террористами правительства Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт — РИА Новости, Инсаф Басиров. Вашингтон обеспокоен угрозой дестабилизации правительства Пакистана в результате роста влияния террористических группировок, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По его словам, это доказывает, что США и Пакистан имеют взаимный интерес "не только сдерживать террористические группировки, но и в конечном итоге уничтожить их". Для этого, отметил он, все должны взять на себя обязательство бороться с терроризмом во всех формах и проявлениях. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет работать с Исламбадом "в позитивном ключе".
"У нас был откровенный обмен мнениями с Пакистаном, мы донесли обеспокоенность, которую США разделяют с другими партерами и союзниками — Индией, также Афганистаном, — что слишком много террористических организацией находят безопасное прибежище в Пакистане, чтобы осуществлять свои операции и атаки против других стран. Мы донесли до Пакистана, чего мы ждем от них, их правительства и руководства, чтобы занялись этими организациями", — добавил он.
По его словам, страны пытаются "реализовать механизм обмена информацией и проведения операций", чтобы помещать этим организациям осуществлять свои атаки.