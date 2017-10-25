США обеспокоены угрозой дестабилизации террористами правительства Пакистана

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 окт — РИА Новости, Инсаф Басиров. Вашингтон обеспокоен угрозой дестабилизации правительства Пакистана в результате роста влияния террористических группировок, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"По моему мнению, я выразил его руководству Пакистана, мы также обеспокоены стабильностью и безопасностью правительства Пакистана, так как эти террористические организации увеличивают численность, силу и возможности внутри Пакистана и это может привести к угрозе стабильности самого Пакистана. Никто не заинтересован, чтобы правительство Пакистана было дестабилизировано", — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с индийской коллегой Сушмой Сварадж в Нью-Дели.

По его словам, это доказывает, что США и Пакистан имеют взаимный интерес "не только сдерживать террористические группировки, но и в конечном итоге уничтожить их". Для этого, отметил он, все должны взять на себя обязательство бороться с терроризмом во всех формах и проявлениях. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет работать с Исламбадом "в позитивном ключе".

Накануне Тиллерсон посетил Исламабад и провел переговоры с руководством Пакистана.

"У нас был откровенный обмен мнениями с Пакистаном, мы донесли обеспокоенность, которую США разделяют с другими партерами и союзниками — Индией, также Афганистаном, — что слишком много террористических организацией находят безопасное прибежище в Пакистане, чтобы осуществлять свои операции и атаки против других стран. Мы донесли до Пакистана, чего мы ждем от них, их правительства и руководства, чтобы занялись этими организациями", — добавил он.

По его словам, страны пытаются "реализовать механизм обмена информацией и проведения операций", чтобы помещать этим организациям осуществлять свои атаки.