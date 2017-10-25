Компартия Китая избрала новый состав высшего партийного руководства

ПЕКИН, 25 окт – РИА Новости, Анна Раткогло, Жанна Манукян. Центральный комитет Компартии Китая нового 19-го созыва по итогам состоявшегося в среду первого пленума избрал новое высшее партийное руководство страны – членов Постоянного комитета Политбюро (ПКПБ).

ПКПБ состоит из семи самых влиятельных членов партии, которые занимают высшие государственные и партийные должности. Решения в постоянном комитете принимаются на основе всеобщего согласия.

По итогам всекитайского съезда Компартии, который проходил в Пекине с 18 по 24 октября, сменился состав главных партийных органов – ЦК, Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Пять из семи членов ПКПБ сменились на новых, исключение составили лишь председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Ли Кэцян.

Первый пленум



Первый пленум Центрального комитета КПК нового 19–го созыва прошел в среду в Доме народных собраний, председательствовал на нем генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин.

В заседании приняли участие 204 члена ЦК с правом голоса, а также 172 кандидата в члены. Пленум утвердил новый состав Политбюро ЦК КПК из 25 человек, Центральной комиссии по проверке дисциплины и Центрального военного совета.

Пленум также переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря ЦК Компартии КНР и на должность секретаря Центрального военного совета, являющегося высшим военным органом страны.

Си Цзиньпин выступил с 20-минутной речью, в которой сообщил, что 452 политических партий из 165 стран мира направили 855 поздравительных сообщений в связи с проведением 19-го съезда КПК. Он особо подчеркнул, что 814 телеграмм направили главы государств и правительств, а также лидеры политических партий. Генсек КПК выразил благодарность иностранным лидерам за внимание к этому важному внутриполитическому событию, также он поблагодарил освещавших съезд журналистов.

По порядку становись



Согласно устоявшейся традиции, новых членов Постоянного комитета Политбюро представляет генеральный секретарь на пресс-конференции по итогам первого пленума. За несколько минут до их выхода к прессе китайские СМИ распространили решение пленума с именами новых членов ПК. Впрочем, состав не стал особым сюрпризом для журналистов, так как информация об их избрании неоднократно появлялась в прессе.

Первый выход нового состава ПКПБ к прессе представляет особый интерес, так как даже то, в каком порядке они выходят и их расстановка может означать, какое место каждый из них займет в иерархии высшего руководства КПК.

К примеру, на 18 съезде новые члены ПК становились на определенное место в соответствии с номером на полу, который означал их положение в структуре ПК. В этот раз таких подсказок для журналистов не оказалось, поэтому судить остается лишь по тому, в каком порядке члены ПК выходили, по тому, как они встали относительно Си Цзиньпина, в какой очередности он их представил.

Первым после Си Цзиньпина на сцену вышел, как и ожидалось, премьер Госсовета КНР, "второй человек" в иерархии Ли Кэцян. За ним последовал начальник канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, который может занять пост главы парламента (ВСНП). Далее шел вице-премьер Госсовета Ван Ян, пятым был заведующий Центра политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин, шестым – новый глава дисциплинарной комиссии Чжао Лэцзи, замкнул семерку глава парткома Шанхая Хань Чжан. В этом же порядке Си Цзиньпин представил их прессе.

При этом встали они в другом порядке, Си Цзиньпин находился в центре, по левую и правую руку от него встали Ли Кэцян и Ли Чжаньшу.

Вице-премьер Ван Ян



Помимо Си Цзиньпина и Ли Кэцяна, наиболее известной общественности фигурой из нового состава ПКПБ стал вице-премьер Госсовета Ван Ян, который занимает эту должность с марта 2013 года.

Ван Ян родился в декабре 1955 года в провинции Аньхой, вступил в ряды КПК в 1975 году. Ван Ян достаточно опытный политик, который занимал высшие партийные должности в экономически развитой провинции Гуандун и мегаполисе Чунцин. С ноября 2007 года является членом Политбюро.

По сообщениям СМИ, Ван Ян сменит ушедшего из ПК Чжан Гаоли на посту первого вице-премьера. Ожидается, что это произойдет по итогам сессии высшего законодательного органа страны, которая состоится в марте следующего года. Отмечается, что такая расстановка говорит о том, что Си Цзиньпин хочет сохранить политическую преемственность и стабильность.

Ван Яна называют одним из ярких реформаторов, он курирует вопросы сельского хозяйства, международной торговли и экономических отношений. Ван Ян совместно с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным является сопредседателем российско-китайской межправительственной комиссии по подготовке встреч глав правительств. В мае 2017 года глава правительства России вручил Ван Яну Орден Дружбы "за большой вклад в укрепление сотрудничества с РФ".

Глава канцелярии ЦК Ли Чжаньшау

Начальник канцелярии Центрального комитета КПК Ли Чжаньшу родился в 1950 году, в партию вступил в 1975 году. Пост главы канцелярии ЦК занял в сентябре 2012 года.

Большую часть своей жизни проработал в северо-восточных провинциях Хэбэй и Хэйлуцзян. В разные годы он занимал важную для построения карьеры должность парткома в провинциях Хэбэй, Шаньси, Гуйчжоу, также был губернатором провинции Хэйлунцзян.

Аналитики высказывают мнение, что в марте следующего года Ли Чжаньшу может возглавить высший законодательный орган страны — Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП), сменив Чжан Дэцзяна.

По мнению экспертов, это назначение поможет Си Цзиньпину обрести уверенную поддержку со стороны парламента, что облегчит проведение запланированных реформ и крупных изменений в стране, но при этом нахождение сторонника лидера государства на посту главы ВСНП повысит роль и значимость самого законодательного органа.

Новый антикоррупционный надзиратель Чжао Лэцзи

С приходом к власти Си Цзиньпина начал крупномасштабную борьбу с коррупцией, в связи с чем должность главы антикоррупционного органа партии приобрела особый вес. В преддверии 19-го съезда партии одним из наиболее обсуждаемых в прессе вопросов был уход на пенсию предыдущего "антикоррупционного царя" Ван Цишаня, который сыграл решающую роль в столь активной в последние годы борьбе с коррупцией на всех уровнях.

Чжао Лэцзи родился в 1957 году, член КПК с 1975 года. Был губернатором и секретарем парткома провинции Цинхай, позже занимал пост секретаря парткома провинции Шэньси. По итогам 18-го съезда партии вошел в состав Политбюро.

Эксперты отмечают, что Чжао Лэцзи, которому только 60 лет, хорошо подходит на эту должность. Чжао Лэцзи называют соратником Си Цзиньпина, а его сравнительно молодой для ПКПБ возраст позволит ему прослужить два срока, что должно обеспечить успех антикоррупционной кампании Си Цзиньпина.

Шанхайский представитель Хань Чжэн

Хань Чжэн родился в 1954 году, член КПК с 1975 года. Вся его карьера связана с городом Шанхай, секретарем парткома которого он является в настоящий момент. Занимал пост мэра Шанхая с 2003 по 2012 год, а также возглавлял кампанию по антикоррупционной борьбе в крупнейшем китайском мегаполисе.

Знакомые с происходящей в партии ситуацией источники китайских СМИ сообщали ранее, что Хань Чжэн может в марте 2018 года возглавить Народный политический консультативный совет Китая. Отмечалось также, что вхождение в состав ПКПБ секретаря парткома Шанхая стало уже своеобразной традицией.

Профессор Ван Хунин

Ван Хунин родился в 1955 году, в ряды КПК вступил в 1984 году. Его карьера, в основном, связана с научно-преподавательской деятельностью. Окончил Фуданьский университет по специальности международная политика. Он признанный ученый, магистр юридических наук, бывший профессор Фуданьского университета с 2012 года.

Ожидается, что он будет заниматься вопросами идеологии, пропаганды и организационной работой внутри партии.