В ДНР за время "школьного" перемирия погибло 17 человек, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Семнадцать человек погибли, более 20 были ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за два месяца действия "школьного" перемирия, заявили РИА Новости в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"С 25 августа, с начала объявления "школьного перемирия", погибли двое и ранены 11 мирных жителей, повреждены 83 домостроения. Погибли 15, ранены 12 военнослужащих ДНР", — сказали в представительстве ДНР в СЦКК.