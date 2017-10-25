В ДНР за время "школьного" перемирия погибло 17 человек, заявили в СЦКК

Воронка от минометного снаряда, образовавшаяся в результате обстрела в районе города Ясиноватая Донецкой области. Архивное фото

Воронка от минометного снаряда, образовавшаяся в результате обстрела в районе города Ясиноватая Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Семнадцать человек погибли, более 20 были ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за два месяца действия "школьного" перемирия, заявили РИА Новости в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"С 25 августа, с начала объявления "школьного перемирия", погибли двое и ранены 11 мирных жителей, повреждены 83 домостроения. Погибли 15, ранены 12 военнослужащих ДНР", — сказали в представительстве ДНР в СЦКК.