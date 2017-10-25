Киев сорвал около 20 попыток установить перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Около 20 попыток установить перемирие предпринято в Донбассе с начала конфликта, все они сорваны киевской стороной; ситуация с действующим перемирием крайне нестабильна, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия