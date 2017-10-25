Киев сорвал около 20 попыток установить перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Около 20 попыток установить перемирие предпринято в Донбассе с начала конфликта, все они сорваны киевской стороной; ситуация с действующим перемирием крайне нестабильна, заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

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"С 17 апреля 2014 года по 25 августа 2017 года в рамках работы контактной группы в Минске по мирному урегулированию конфликта в Донбассе стороны предприняли 18 попыток перемирия. По четыре в 2014-2015 годах, пять в 2016 и в 2017 году. "Школьное перемирие" — уже шестая попытка… Практически все они были сорваны украинской стороной. Ситуация с действующим перемирием крайне нестабильная", — сказал представитель СЦКК.