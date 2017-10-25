Лондон ждет от ЕС инструкцию по Brexit к декабрю

ЛОНДОН, 25 окт – РИА Новости. Лондон ожидает от руководства Евросоюза так называемую инструкцию по Brexit к декабрю – в Великобритании надеются услышать, как Брюссель представляет себе ход реализации переходного периода, сообщил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

"Они до сих пор не выдали указаний по периоду имплементации", — сказал Дэвис в среду, выступая на заседании парламентского комитета. По его словам, крайний срок наступит в декабре, вероятно, обсуждение произойдет еще до Рождества, сказал он. По словам Дэвиса, в документах должно быть сказано, "что именно планируется реализовать и как именно".

Ранее во вторник представители и объединения британского бизнеса направили Дэвису письмо с просьбой гарантировать, что соглашение с ЕС о "переходном периоде" после Brexit будет достигнуто до конца текущего года. В противном случае компании рискуют потерять рабочие места и инвестиции, отмечалось в письме. Бизнесмены обеспокоены тем, что времени до выхода Британии из ЕС остается все меньше, а британское правительство пока не достигло никаких предварительных договоренностей с Евросоюзом.

Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года. В настоящее время Британия и ЕС ведут переговоры по условиям выхода, однако процесс идет медленно и со значительными трудностями.