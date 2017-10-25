Силовики почти две тысячи раз нарушили "школьное" перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Украинские силовики почти 2 тысячи раз нарушили режим прекращения огня за два месяца действия "школьного" перемирия в Донбассе, заявили РИА Новости в среду в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"По данным на утро 25 октября, с 25 августа, с начала объявления "школьного перемирия", вооруженные силы Украины 1,96 тысячи раз нарушили режим прекращения огня", — сказал представитель ДНР в СЦКК.