Силовики почти две тысячи раз нарушили "школьное" перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (254)

ДОНЕЦК, 25 окт — РИА Новости. Украинские силовики почти 2 тысячи раз нарушили режим прекращения огня за два месяца действия "школьного" перемирия в Донбассе, заявили РИА Новости в среду в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом, "школьном" перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь.

"По данным на утро 25 октября, с 25 августа, с начала объявления "школьного перемирия", вооруженные силы Украины 1,96 тысячи раз нарушили режим прекращения огня", — сказал представитель ДНР в СЦКК.